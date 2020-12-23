新冠疫苗效力雷同 價格懸殊

家庭全科醫師陳筱芬介紹備受各界矚目的三種新冠疫苗。（本報檔案照）

針對目前在美國 允許施打的兩種新冠疫苗，以及英國 公司Oxford研發和製造，但尚未獲准的Astra Zeneca新冠疫苗，由於許多人對它們的效力、價格以及有何差別都有很多疑問，家庭全科醫師陳筱芬逐一解答。她指出，目前上市的美國兩種新冠疫苗的效力都達95%，只是輝瑞新冠疫苗（Pfizer BioNTech）對冷藏溫度的要求更嚴格。

陳筱芬說，在各國科學家的努力下，大部分疫苗都進入最後階段，各國政府也開始準備新冠病毒疫苗接種計畫。如以大家最熟悉的流感疫苗 作標準，任何能取得50%以上防禦能力的疫苗，都算是成功的。而最近幾種新冠狀病毒疫苗的效力，都在50%以上，比ㄧ般的季節性流感疫苗的效力更好。

輝瑞新冠疫苗是由美國/德國合作研發，是一種 mRNA(核糖核酸）疫苗。算是很新的疫苗製造技術，目前的效力有95%。 mRNA疫苗不含任何病毒成分，因此相對安全，副作用也輕微，能快速生產。但是因爲mRNA十分脆弱，溫度稍高就會失效。這個疫苗的運送跟儲存都需要在攝氏零下70度，醫療機構必須擁有足夠設備來運送和儲存，才能使用這種疫苗。

這種疫苗的價錢大約就是在餐廳吃一份午餐，20元左右。

由美國研發和製造的莫德納（Moderna）新冠疫苗，也是一種mRNA疫苗，目前的效力也是大約95%。優點跟Pfizer類似，但是對運輸和儲存的溫度要求條件都比較容易，只要在攝氏零下20度即可。不過醫療機構仍然需要有足夠的設備來保存。價格比較高，大約是在餐廳吃一份晚餐的金額，38元左右。

另外，還有一種疫苗，就是英國公司Oxford研發、製造的Astra Zeneca，目前尚未得到批准，有可能將來會在美國發行。它是用傳統製造疫苗的方法，也就是用腺病毒載體adenoviral vector來製造的，有 62%-90% 的效力，運輸和儲存的溫度要求，大約在攝氏2至8度，也就是一般家用冰箱的溫度即可。只要用現有的季節流感疫苗的模式就可以處理這種新冠狀病毒疫苗。它的價錢也最便宜，大約是一杯咖啡的價格，5元左右。

這三種疫苗都是設計成必須要打兩次，中間間隔大約三周左右，才能有效。

來自台灣的陳筱芬醫師，87年醫學院畢業並在密西根州完成訓練後，95年回到洛杉磯，在聖蓋博全統廣場開設家庭全科診所，至今整整25年。2006年她曾擔任嘉惠爾醫院醫務院長，2008年擔任南加州北一女校友會會長。