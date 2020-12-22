我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

教師染疫通知慢半拍 西柯汶納學區挨轟

記者鄭敖天／西柯汶納市報導
新冠疫情期間，許多學校雇員都擔心重開面授課後，感染新冠的風險會加大。而西柯汶納聯合學區教師確診事件，落實了一些學校雇員的擔憂。（Unsplash）
新冠疫情期間，許多學校雇員都擔心重開面授課後，感染新冠的風險會加大。而西柯汶納聯合學區教師確診事件，落實了一些學校雇員的擔憂。（Unsplash）

自新冠疫情爆發以來，是否重開學校一直是社會各界爭論的焦點。自10月末洛杉磯縣允許部分學校為有特殊需求的學生開放面授課以來，已有多個學區允許其轄區內學校開放特殊教育課程面授。然而近日，西柯汶納聯合學區（West Covina Unified School District）突然爆出教師感染新冠一事。學區雇員Lisa(化名）受訪時表示，學區在處理疫情上工作不力，未及時通知雇員學校有新冠疫情出現。

在疫情爆發時，Lisa正在學區某小學的特殊教育（Special Education）部門工作。她指出，她所在的學校是在12月15日下午才口頭通知雇員，校內某位教師感染新冠病毒。但早在15日上午，Lisa在上班時就得到消息說，有一個班的學生因為不明原因，被集體送回家。直到15日下午通知雇員疫情之前，學區沒有向任何雇員透露有關疫情的消息，之後也沒有給雇員發送書面郵件解釋情況。

Lisa說在剛知道有一班學生被送回家時，還覺得不會是因為新冠疫情的原因，因為她認為如果學校真有新冠疫情爆發，學校就不會讓雇員當天還來上班。結果直到下午學校才通知他們校內出現新冠疫情，令她措手不及，回家後連忙和家人一起去預約新冠檢測。

在Lisa看來，學區對疫情的缺乏重視，是對學生和雇員健康極不負責任的行為。Lisa說，本來西柯汶納聯合學區就是洛縣少數重開面授課的學區之一，她又與出現疫情爆發的班級學生接觸很多，處於高風險環境中。發生疫情後，學區不但在處置上反應較慢，還在事後通知學校雇員，不要將學校出現疫情的事向外披露，導致她對學區的信任程度不斷減分。

記者撥打西柯汶納學區特別教育部門電話，想要了解情況，對方稱隨後會給記者回電，但之後沒有回音。

疫情 學區 教育部

上一則

人口普查 全美年齡中位數38歲

下一則

酒駕裝車輛智能鎖 成效佳

延伸閱讀

太「疫」外 長島校園不到10確診

太「疫」外 長島校園不到10確診

洛縣每80人就有1染疫 CDC發布購物指南

洛縣每80人就有1染疫 CDC發布購物指南
洛縣超市員工染疫激增 490商家拉警報

洛縣超市員工染疫激增 490商家拉警報
高物價、高稅率…華人紛離加州遷德州

高物價、高稅率…華人紛離加州遷德州
與工會達協議 洛杉磯聯合學區春季學期仍線上教學

與工會達協議 洛杉磯聯合學區春季學期仍線上教學
長島納蘇郡65%屋主 今年地產稅增加

長島納蘇郡65%屋主 今年地產稅增加

熱門新聞

聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議