教師染疫通知慢半拍 西柯汶納學區挨轟

新冠疫情期間，許多學校雇員都擔心重開面授課後，感染新冠的風險會加大。而西柯汶納聯合學區教師確診事件，落實了一些學校雇員的擔憂。（Unsplash）

自新冠疫情 爆發以來，是否重開學校一直是社會各界爭論的焦點。自10月末洛杉磯縣允許部分學校為有特殊需求的學生開放面授課以來，已有多個學區 允許其轄區內學校開放特殊教育課程面授。然而近日，西柯汶納聯合學區（West Covina Unified School District）突然爆出教師感染新冠一事。學區雇員Lisa(化名）受訪時表示，學區在處理疫情上工作不力，未及時通知雇員學校有新冠疫情出現。

在疫情爆發時，Lisa正在學區某小學的特殊教育（Special Education）部門工作。她指出，她所在的學校是在12月15日下午才口頭通知雇員，校內某位教師感染新冠病毒。但早在15日上午，Lisa在上班時就得到消息說，有一個班的學生因為不明原因，被集體送回家。直到15日下午通知雇員疫情之前，學區沒有向任何雇員透露有關疫情的消息，之後也沒有給雇員發送書面郵件解釋情況。

Lisa說在剛知道有一班學生被送回家時，還覺得不會是因為新冠疫情的原因，因為她認為如果學校真有新冠疫情爆發，學校就不會讓雇員當天還來上班。結果直到下午學校才通知他們校內出現新冠疫情，令她措手不及，回家後連忙和家人一起去預約新冠檢測。

在Lisa看來，學區對疫情的缺乏重視，是對學生和雇員健康極不負責任的行為。Lisa說，本來西柯汶納聯合學區就是洛縣少數重開面授課的學區之一，她又與出現疫情爆發的班級學生接觸很多，處於高風險環境中。發生疫情後，學區不但在處置上反應較慢，還在事後通知學校雇員，不要將學校出現疫情的事向外披露，導致她對學區的信任程度不斷減分。

記者撥打西柯汶納學區特別教育部 門電話，想要了解情況，對方稱隨後會給記者回電，但之後沒有回音。