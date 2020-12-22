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住院人數再創新高 洛縣官員譴責上街人群

洛杉磯訊
洛縣官員譴責周末蜂擁而至購物中心逛街的民眾。（本報檔案照）
洛縣官員譴責周末蜂擁而至購物中心逛街的民眾。（本報檔案照）

洛杉磯縣衛生服務局的統計，截至21日洛縣共有776張配有醫護人員的病床空置，其中只有30張成人的重症監護病床（ICU）開放。當天洛縣因新冠肺炎住院人數又創新高，高達5709，其中 21%、1200人在加護病床。當天洛縣新增1萬1271起確診，56人死亡。

洛縣獲得許可的ICU總量約為2500床。據洛縣衛生服務局統計，有70家接收911的醫院急診部門日均營運量上升，每日平均可運營2660張ICU病床。平均來說，這些病床每天平均被996人確診或疑似病人占用，約占2660張床位的37％。

上周，這些醫院平均每天開放55張配備有醫護人員的ICU床位。這70家醫院上周平均每天運營約1萬個非ICU的床位，而在其中的任何一天，有36％的床位被新冠確診或疑似病人占用。平均每天只有約300張配有醫護人員的床位可供使用。

自11月1日起至12月15日止，洛縣每日平均新增的確診病例幅度達862%。

隨洛縣新冠病例增加，急診室和重症監護病房減少，衛生官員譴責周末蜂擁而至購物中心，以及在餐廳露台上用餐，違反感染控制法規的民眾。

洛縣衛生服務局主任加利（Christina Ghaly）說，如果你還在外面為親人購物，或打算在聖誕和新年假期一起度假，是輕忽了洛杉磯各地醫院局勢的嚴重性。目前人們在醫院病得很重，他們不斷有人死在那裡。

洛縣官員譴責周末蜂擁而至購物中心逛街的民眾，從停車場即可看出民眾並不在乎居家避疫...
洛縣官員譴責周末蜂擁而至購物中心逛街的民眾，從停車場即可看出民眾並不在乎居家避疫令。（本報檔案照）

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