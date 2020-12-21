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橙縣新增4606例、15死 破單日紀錄

【橙縣訊】
橙縣疫情不斷刷新高。（美聯社）
橙縣疫情不斷刷新高。（美聯社）

橙縣20日上報4606起新增病例，和15例相關死亡，打破該縣單日紀錄。該縣重症監護病房（ICU）病床可用率在「調整後」，繼續保持為零，而未調整前為12.1％。

橙縣繼續保持創紀錄的新冠住院人數，從19日的1601人，上升到20日的1682人，重症監護病房的新冠患者也從前一天的361人上升到375名。兩者都刷新紀錄，且從12月初每天都持續刷新紀錄。目前橙縣累計確診病例達12萬4428例，死亡1775人。

20日報告的15例死亡中，有六例是養護設施居民，另有六例是護理人員。該縣在護理機構中，共記錄了632例新冠死亡人數，在輔助生活設施中另有165人死亡。

由於加州創建了調整指標，這樣可以反映能分別被用於新冠患者，和非新冠病毒患者的病床，橙縣重症監護病房病床目前可用率在「調整後」為零。

目前橙縣所有指標都偏高，屬於加州的四級疫情監測系統中，限制最嚴格的紫色級。在本月之前，橙縣最高紀錄是7月中旬，當時重症監護病房患者數量最高紀錄為245人。自12月2日以來，每天住院總人數都在不斷刷新歷史高點。

橙縣政府執行長（CEO）Frank Kim對確診數和住院人數上升感到擔憂，醫院主管和醫師告訴他，「目前最大的恐懼是聖誕節」，他說，「有幾個正在請求野戰醫院的機構，我們已立即做出回應」。

橙縣衛生局（OCHCA）本周發布命令，中止參與911急救的醫院，請求將救護車為病人轉院。衛生局急救醫療總監Carl Schultz解釋，由於疫情激增，急診室已不堪重負，以至於幾乎所有醫院都在要求急救車轉院。「如果不採取任何措施，救護車很快就會沒有醫院可以送病人去。因此，我們暫時中止了救護車轉院」。他表示，「據我們所知，這從未發生過」。

橙縣 加州 疫情

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