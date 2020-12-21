河濱縣、聖伯納汀諾縣 感染者都破14萬

聖伯納汀諾縣醫院一線醫療人員開始接種疫苗。（聖伯納汀諾縣府臉書）

南加 內陸地區新冠肺炎疫情 感染者人數持續飆升，河濱縣、聖伯納汀諾縣已經分別突破14萬例，河濱縣死者數量續大增。內陸醫療系統重症監護病房（ICU）病床已經全數用盡，而且急需護理人員。聖伯納汀諾縣一線的部分醫療人員已開始接種疫苗 。

據統計截至20日，聖伯納汀諾縣新冠病毒感染者共15萬7600餘人，死亡1327例；河濱縣感染者14萬1000多人，死亡1744例。

自疫情開始以來，兩縣如同賽跑一樣，感染者、入院患者、重症加護病房患者及死者，此消彼長，日益增加。至今，聖伯納汀諾縣感染數量超過原來較高的河濱縣，而河濱縣死者數量較多。

根據聖伯納汀諾縣接種疫苗步驟，首先是高危一線醫療人員、護士及長期照顧患者以及應急人員；然後是教師及必要行業工作員工、成人、孩童及社區安保人員、遊民及殘障人看護等，共分四個階段接種。該縣目前疫情仍處於廣泛傳播階段，是州府規定的疫情最嚴重級。河濱縣在疫情接種方面也制定類似計畫。

河濱縣與聖伯納汀諾縣同處於疫情最嚴重級別，但感染死亡數近期攀升。目前河濱市感染者較多，為2萬3600例，死亡303例，其次是莫瑞諾谷市1萬5577例，死亡134例，其它較多感染者城市還有科洛納、派里斯、赫汝帕谷市及印地歐等地。