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聖地牙哥脫衣舞店 法院准許疫情下繼續營業

編譯組／綜合報導 

聖地牙哥縣高等法院法官沃菲爾（Joel Wohlfeil）16日裁定臨時禁制令，儘管加州實施更為嚴格的避疫令，但兩家提起訴訟的脫衣舞俱樂部Pacers與Cheetah's，仍可在不造成新冠實質擴散的情況下繼續營業，且聖地牙哥執法單位不得強制它們歇業。該法官17日又發布補充命令，指前項裁決適用於所有聖地牙哥縣的餐廳，即可提供餐點外帶以外的服務。 

原告兩家脫衣舞店，主張防疫禁令侵害它們的言論自由權，因此法官沃菲爾11月6日首度允許兩家店繼續營業後，12月16日再度判決可以繼續營業。 

沃菲爾的最新裁定還指出，聖地牙哥縣「提供餐點」的店家，已經遵守「不超過必要限度」的防疫規定，避免新冠病毒繼續擴散，因此縣府不得執行加州12月3日的最新禁令，要求這兩家店歇業。 

對縣府的禁制令即刻生效。縣府對此表示，將尋求法院的進一步釐清，但在得到答案之前，執法行動都將暫停。但同時強調，就算暫停執法，顧客還是得保持社交距離、配戴口罩。 

先前提告要求繼續營業但遭駁回的餐廳Cowboy Star，其店東Jon Weber表示，他們還是會照先前的做法，只做外帶。另一家Waterfront Bar & Grill的老闆Chad Cline則說，雖然判決有點模稜兩可，但脫衣舞業者能繼續營業，「那我也可以」。

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