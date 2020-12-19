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加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

聖谷醫院獲疫苗 足夠一線醫護接種

記者王全秀子／洛杉磯報導
據州長紐森（Gavin Newsom）說法，全州範圍內，預計本周將有32萬7600劑輝瑞疫苗到貨，下周又有39萬3900劑輝瑞疫苗。（本報檔案照）
據州長紐森（Gavin Newsom）說法，全州範圍內，預計本周將有32萬7600劑輝瑞疫苗到貨，下周又有39萬3900劑輝瑞疫苗。（本報檔案照）

南加州各個醫院17日繼續對一線醫護人員接種輝瑞（Pfizer Inc.）新冠疫苗， 急診科和重症監護病房的一線醫護人員都可優先自願接種。華人聚居的聖蓋博谷醫院也均獲得疫苗，據仁愛醫療集團共同執行長邱文達表示，第一批疫苗應該可完全供應一線醫護人員的數量。

洛縣此次共接收約8萬3000劑輝瑞疫苗，並將該疫苗送至九個冷藏地點，分發給縣內83家急救醫院，醫護人員是接種疫苗的重中之重。

洛縣衛生服務部計畫從18日（周五）開始，在其運營的三家醫院中開展疫苗接種工作，包括南加大醫院，洛加大Olive View和Harbor-UCLA醫療中心。洛縣表示計畫在聖誕節之前為醫院的6000名一線工作人員接種疫苗。

流行病學博士邱文達表示，仁愛醫療集團共得到6200劑輝瑞疫苗，旗下共有十家醫院，其中聖蓋博谷地區包括阿罕布拉、聖蓋博、嘉惠爾、蒙特利公園、艾爾蒙地、惠提爾。每個醫院可得到440至975不等；莫德納（moderna）疫苗17日獲批准後，仁愛大約可以分配到4000劑。依照目前的情況來看，得到疫苗的數量差不多可以滿足一線醫護人員，但其他人要施打可能就得等第二批。

洛縣的西達塞奈（Cedars-Sinai）醫院擁有超冷儲存設備，負責人Richard V. Riggs在聲明中表示，儘管這是對抗新冠疫情的轉折點，但員工仍將繼續採用其他行之有效的預防方法，例如戴口罩和手套，保持與他人的身體距離，經常洗手和避免人群擁擠。

疫苗 洛縣 聖蓋博

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