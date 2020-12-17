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專家：居家令 獨居長者最受衝擊

記者鄭敖天／洛杉磯報導
主持有關長者孤獨感研究的舊金山加大教授皮爾斯努托（Carla Perissinotto）。（視頻會議截圖）
主持有關長者孤獨感研究的舊金山加大教授皮爾斯努托（Carla Perissinotto）。（視頻會議截圖）

居家避疫令下，許多社交場所紛紛停擺，導致許多居民無法進行日常社交活動，這項變化對許多獨居長者的衝擊尤為嚴重。南加大安納伯格健康新聞中心（USC Annenberg Ceter for Health Journalism）12月16日舉行在線會議，舊金山加大教授皮爾斯努托（Carla Perissinotto）表示，在疫情下的孤獨和社交封閉，已經成為困擾加州的社會衛生問題，其對獨居長者的健康影響尤為嚴重。

皮爾斯努托表示，作為一種主觀的心理感受，孤獨感（Loneliness）既可能由於缺少必要的社交活動導致，也與一個人的基因、生理特點，以及其所處的社會環境有關。嚴重的孤獨感對任何年齡段的居民健康都會有負面影響，但其對長者的健康影響尤為嚴重。除了會導致失眠和抑鬱外，孤獨感還可能導致患有心臟病、糖尿病和阿茲海默症的長者出現病情惡化情況。新冠疫情下的孤獨感蔓延，不僅是一個個人問題，更是一個公共健康問題。

過去幾個月裡，皮爾斯努托帶領的研究團隊在加州進行有關長者孤獨感的研究，並對151名受訪者在不同時段進行460次走訪，發現大多數受訪者在新冠疫情期間的孤獨感都明顯惡化，並導致焦慮、抑鬱以及嚴重的不安全感等症狀。

一名64歲的女性受訪者表示，在疫情前其經常參與社交活動，並會與很多人互動。但在疫情爆發後，她開始被孤獨感和孤立感籠罩。另一名66歲的男性受訪者表示，新冠疫情是他一生中經歷的最難過的時光，新冠疫情造成的孤立不但使其身心健康惡化，也導致身邊的人時刻處於緊張狀態。

皮爾斯努托表示，儘管在疫情期間人們依然可以通過科技手段實現社交和對話，但對長者來講，與當代科技的鴻溝往往會導致其不擅長使用視訊等方式和親人溝通。根據研究團隊調查，僅有43%長者會用網絡與親人聯繫，47%長者不會使用任何網絡方式與外界聯繫。在這種情況下，皮爾斯努托認為，過度依賴科技無法解決疫情期間長者面對的孤獨感問題，並鼓勵社區和政府採取更多元化的方式，滿足長者的社交需求，包括電話訪問和在安全情況下進行登門訪問，來幫助長者面對孤獨感的挑戰。

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