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支持者不離不棄 學者：川普主義有邪教特質

記者劉先進／柏克萊報導
儘管競選連任失敗，川普還是有大量支持者。（記者劉先進／翻攝）
儘管競選連任失敗，川普還是有大量支持者。（記者劉先進／翻攝）

美國選舉人團14日投票，拜登獲得306票，確認成為下任總統。但自投票結束以來，在沒有證據情況下，川普繼續在推特宣稱，選舉存在大規模舞弊。他的律師團隊發起60訴訟，59負1勝。在支持川普的7000多萬選民中，只有15%選民表示拜登勝利是合法。但為何選票大局已定，還有大規模拒絕民主投票結果的現象？

數位學者表示，幾代人潛存的經濟不安全感激發深深的憤怒，使許多白人中產階級和工人階級選民接受川普，不管他有什麼缺陷，只因為他挑戰美國現狀。有學者甚至形容川普主義有「邪教」特質，這導致支持者不離不棄。

柏加大哈斯商學院領導力研究者查特曼（Jennifer Chatman）表示表示，川普聲稱自己是「天選之子」（chosen one），他把形象樹立為清掃華盛頓的領導人和普通人的救世主，讓一些人信服，但支持者沒看清楚，他所做的很多事情恰恰相反。

查特曼說，研究表明，民眾可以被領導人講述的故事所說服。如果領導者做出一個有吸引力的承諾，即使領導者沒有實現，人們也會保持忠誠。「川普構思好了一個故事，他說，『我是扭轉乾坤的人，要抽乾沼，要爆破華盛頓。』任何對政府不滿的人，者喜歡這種說法，實際這類人人數眾多。」

查特曼說，川普是個自戀狂，行為主要是為了推進自己的人氣和權力。通過「習慣化」和「承諾升級」的心理過程，將追隨者束縛在自己身上，這讓川普主義本身就具有一些邪教特質。 一個人對邪教的巨大忠誠度是個人承諾小幅升級的結果。人們開始認同團體，並感到對成員，特別是領袖負責。他們擔心叛逃會讓其他人失望，或被這個和自己身分聯繫起來的團體拒絕。所以，當川普不公布稅收，或與色情明星有染，或濫用權力時，他的盟友就形成一種支持的理由，並保持熱忱的忠誠。

她分析，每當一個人在這些違規行為後留下來支持川普，下次就難脫身。他們有越來越多承諾，如果退出，就不得不對自己說，以前是不是很傻？是不是瞎了？而繼續支持川普，可以媒體、民主黨沒有給他一個公平的機會為理由。這要容易得多，認知上也更一致。

保守派作家、柏加大政府研究所訪問學者海沃德（Steven Hayward）認為，許多工人階級擁護川普，因為川普似乎理解他們的被拋棄感。柏加大社會學家弗利格斯坦（Neil Fligstein）也說，民主黨越來越失去與美國農村和衰落工業地區人民的聯盟感，他們被視為遙遠、傲慢的精英。

柏加大學者查特曼認為，川普主義本身就具有一些邪教的特質。（取自柏加大官網）
柏加大學者查特曼認為，川普主義本身就具有一些邪教的特質。（取自柏加大官網）

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