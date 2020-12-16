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疫情肆虐 看球賽開趴 害人害己

編譯組╱綜合報導 

范杜拉縣加護病房(ICU)空床率已降至1%，新冠住院人數連續十天破紀錄，單是13日當天就有181人住院，較7月高峰多了72%。范縣公衛局醫師雷維（Robert Levin）疾呼，相關數據還會持續激增，不應該喪命的人因此賠上性命，因此他呼籲，室外球賽、室內禮拜與派對已被禁止，舉行與參加都是不負責任的行為。 

雷維指出，違規行為包括：西米谷（Simi Valley）兩周之前，還有80多名球員參加足球比賽，正如其他地方的體育賽事一樣，球員多半不會戴上口罩；部分教會仍然無視加州防疫令，繼續舉行室內禮拜，參加者往往比肩而坐；千橡市（Thousand Oaks）的Oaks Mall竟然還有數百人參加聖誕歌曲合唱，一樣未戴口罩；一場200多人參加的不下車音樂會，最後聽眾卻都下車活動。 

洛杉磯時報指出，唱歌的風險特別高，因為病毒散播機會更高，華盛頓州的一場合唱練習就曾導致十多人感染、兩人死亡。深感挫折的雷維在記者會表示：「大家為何都不瞭解？」，在疫情威脅下，這些活動毫無正當性可言，雷維說他既無法理解，而這些活動又顯然帶來麻煩、不負責任，為何大家不能合力對抗新冠？」

范杜拉縣已有49家長照機構爆發群聚感染，另外每篩檢十人就有一人呈陽性反應，雷維說現在的情況就是，大家都非常容易感染到病毒，而且可能連在哪裡感染的都不知道。 

范杜拉縣醫療中心加護病房醫師Mark Lepore指出，他認為，該縣的醫院容量遲早會爆錶，急於求醫的人到了醫院卻沒有病床，也沒有醫護人員能照顧他們，因此現下最好的做法就是不要在聖誕期間參加聚會，告訴家人朋友明年聖誕再聚，對彼此都安全。

加州 足球 疫情

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