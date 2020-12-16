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快撐不住了 南加ICU病床僅剩1.7%

洛杉磯訊
圖為今年4月紐約州揚克市的聖約瑟醫院收治新冠病患。(美聯社)
圖為今年4月紐約州揚克市的聖約瑟醫院收治新冠病患。(美聯社)

雖然新冠疫苗好消息傳來，但疫情反撲形勢嚴峻，染疫和死亡人數不斷刷新高，而醫院可用重症監護病床數告急。洛杉磯縣15日新增86例新冠死亡，是自夏季以來最高的單日死亡人數。同時整個南加州的重症監護病床（ICU）僅剩1.7%，橙縣和河濱縣的重症監護病床已全滿，但預計住院人數還會繼續增加。

15日洛縣還新增1萬1194例確診病例。目前有4403名患者住院，其中21％在重症監護病房。而自11月16日以來，住院人數增加了四倍。11月16日時，住院人數僅為1049人。

近來病例和住院數量都異常增加，死亡人數不斷攀升。縣府敦促各企業要認真遵守公共衛生要求和措施。縣府公共衛生部門的檢查團隊每天都在巡查全縣各地企業，並與業主一起審查公共衛生措施，找出不足之處，並對違規企業開罰單。

從11月29日到12月6日，縣府共向企業和機構，包括餐館、體育館和室內購物中心等，發布20張不遵守防疫令的罰單。自8月底以來，共開出433張罰單。民眾可在縣府網站上找到被開罰單的不合規企業列表。

縣府鼓勵企業參加新冠安全合規性認證計畫。該計畫為業主和員工提供有關新冠感染控制措施的免費在線培訓機會，並允許企業自我證明已完全實施措施，以符合防疫要求。迄今為止，共有1萬6166名員工和雇主完成培訓。

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