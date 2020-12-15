橙縣好市多 顧客高呼「反口罩」

托斯汀好市多13日出現民眾發表反對戴口罩言論。（CBS）

橙縣托斯汀市好市多大賣場（Tustin Costco）13日發生一名未戴口罩的顧客，在賣場內向公眾發出「反戴口罩」言論事件，引來正反雙方論戰。第一線醫護人員則對在公共場所不戴口罩的民眾感到沮喪。

CBS電視台報導，近期在全國各地已出現不同的「反口罩分子」言論。13日在托斯汀好市多內，一名男子跳上服裝展示台，向大眾滔滔不絕講述反口罩思想。從監控攝影機鏡頭可看出，一名男子向公眾大喊「我們必須自己站起來」，「外面是美麗的一天，我們戴著口罩在做什麼」。

這名未戴口罩男子的言論，反應好壞參半，有人向他擊拳表達支持，其他人則要求他安靜下來、離開現場。

對於面對新冠肺炎 一線各行業勞工來說，許多人認為，反對採取研究支持的預防措施是個嚴重問題。

洛杉磯西達賽奈醫學中心（ Cedars-Sinai Medical Center）加護病房主任Isabel Pedraza說：「我因為戴口罩遭騷擾，人們說我們侵犯他們的憲法權利，但這難以置信。我認為沒人會因此感到沮喪，我們生命無關緊要，病人生命無關緊要，對某些人來說，這種痛苦似乎沒有意義，除非真正發生在他們身上，否則都沒關係。」

其他專家表明，他們對新冠肺炎協議的某些憤怒表達，是對川普政府在白宮對疫情 做出反應的結果。

傳染病專家Jeffrey Galpin說，「通過這樣做，他們創造出的正是這種陰謀和神話論，我們需進行教育。令人著迷的是，有些特別的地方，幾個月來並沒有爆發大規模疫情，我的意思是，即使在中國武漢，人們仍戴口罩。」

隨著疫苗在南加州 分發，醫護人員懇求民眾相信科學研究，保持距離，戴口罩，經常洗手以幫助控制疫情。