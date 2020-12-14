疫苗施打計畫 線上說明起跑

柯汶納、西柯汶納、格蘭杜拉疫苗怎麽打？醫療網和地方政府16日聯合説明。（格蘭杜拉市府提供）

疫苗 本周一開始大規模施打，各地醫療機構和地方政府將陸續向民眾説明具體計畫。Emanate Health將在16日聯合西柯汶納（West Covina）、柯汶納、格蘭杜拉（Glendora）等城市，説明疫苗將在當地的供應和施打計畫。

預計當天上午11時開始的雲端 介紹活動，介紹聖蓋博谷城市首批獲得的疫苗數量，還將介紹何種人群將可以優先施打，以及施打之後的注意事項。

同時，洛杉磯 縣與Fulgent Genetics, Inc.合作，從目前開始到2021年1月15日，為有需要的民眾提供測試盒送到家免費測試，方便不便出門的民眾。

洛杉磯縣政府表示，年底節日期間預計是新冠感染新一波高峰期，如果民眾懷疑感染，或家有長輩或糖尿病人，不便前往測試站排隊等候，可聯絡洛杉磯縣，向有關部門申請將測試盒送到家。洛縣節日居家測試信息詳情可上網https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection/。如果合格，將由Fulgent Genetics公司在接到申請兩天内，將測試盒寄出。測試人必須在接到測試盒當天完成測試並寄回，測試結果將在48小時内通過電子郵件通知當事人。

前往測試站測試的民眾，可上網https://covid19.lacounty.gov/testing/落實離家最近的測試站，測試免費，但事先登記將可節省大量時間。