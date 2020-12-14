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1張圖看疫情：美確診破1625萬例 逼近30萬死

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

疫苗配送洛縣83醫院 一線醫護先打

洛杉磯訊
聯邦疾病控制中心批准在美國注射輝瑞疫苗，該疫苗據說有95％預防新冠病毒的效力。（路透）
聯邦疾病控制中心批准在美國注射輝瑞疫苗，該疫苗據說有95％預防新冠病毒的效力。（路透）

輝瑞（Pfizer）新冠病毒疫苗13日開始，從密西根州運往南加的配送中心和美國其他地區，接下來幾天醫護人員將能收到疫苗。洛縣衛生局13日表示，為保護這些第一線工作者的安全，縣府沒有發布有關這些地點的詳細信息。洛杉磯縣本周預計將收到近8萬3000劑疫苗，初始劑量分配給83個醫院的一線工作者。

聯邦疾病控制中心批准在美國注射輝瑞疫苗，該疫苗據說有95％預防新冠病毒的有效性。負責監管全美疫苗分發任務的陸軍四星上將佩納（Gustave Perna）12日表示，UPS和FedEx將向近150處全國各地配送中心運送疫苗。

洛杉磯加大（UCLA）醫療中心首席醫學和品控負責人Robert Cherry 13日表示，他希望UCLA的衛生機構可在周一和周二收到疫苗，周三展開注射。Cedars-Sinai醫學中心的官員表示，關於何時接種疫苗，還沒有確切答案。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）上周表示，該縣希望收到第二批分配的疫苗，25萬劑的Moderna疫苗還在等待FDA批准，預計在12月20至21日左右。

CVS和Walgreens將在28日開始為醫護工作人員、護理機構和長期護理機構的人注射疫苗，他們將成為本地第一批接受Moderna疫苗的人群。

費若表示，衛生局11日開始培訓熟練的護理機構人員如何進行疫苗接種，且這些醫護人員都已從事流感疫苗注射，不是新手。

洛縣到12月底預計將再收到另外15萬劑疫苗，陸續按照人群感染危險程度接種，從醫護轉向長者和有潛在疾病的人。洛縣公衛局首席科學官員Paul Simon說，新冠疫苗注射會以公平和健康程度來分批注射，而不是權利優先，將確保每個有較高曝露風險或較高重度感染風險的人，優先接種。

流感疫苗 洛縣 洛杉磯加大

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