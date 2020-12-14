拜登加州大贏川普510萬票

加州 州務卿公布的選舉結果顯示，今年11月3日大選，近1780萬加州選民投票 ，投票率達70.8%，是自1952年以來參與選舉的合格選民比例最高的一次。最後結果，拜登得票1145萬票較川普 的635萬票， 多出510萬票。

洛杉磯時報報導，然而由於投票年齡較低，今年的投票率更具歷史意義。自1971年通過憲法修正案，將投票年齡從21歲降至18歲以來，沒有一次加州選舉能有如此高的合格選民投票率。

加州州務卿帕迪拉（Alex Padilla）說，這次選舉不同於現代美國史上任何一次選舉，若沒有選舉官員和民意測驗工作者貢獻，這是不可能的。他們的工作在全球健康危機中，保持了我們的民主。

除今年大選外，只有1960年和70年代的總統選舉，出現更高投票率。今年11月大選原始票數中，美國每十票就有超過一票來自加州選民。數據顯示，加州票數總和超過其他20個州和哥倫比亞特區的總和。

至於加州的選舉結果，也並未遭受質疑。總統當選人拜登（Joe Biden）在加州的選票，比川普多出510萬張，較四年前民主黨候選人柯林頓（Hillary Clinton）在加州擊敗川普的選票更多。拜登贏得該州58個縣中的35個縣，在舊金山累積的票數，更是川普的六倍，在農村Inyo縣，則以14票之差優勢擊敗現任總統。