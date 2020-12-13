ICU無適格醫護 空床仍算一般病床

ICU是Intensive Care Unit的縮寫，同時也是I See You的諧音，意味著住進ICU的重症病患，能夠獲得更好的醫療照護，負責的醫護人員也更有處理緊急狀況的經驗與能力。

ICU空床率的判斷標準，並不單指有沒有床位，而是這個床位是否有夠格的醫護人員負責。因此就算醫院還有空床，但是適格ICU醫護人員不足，則空床還是只能列為一般病床，而不會列為ICU病床。

ICU醫護人員必須具備處置緊急狀況的專業應變能力，因此醫院不可能隨便從其他病房調動醫護，就要他們擔任ICU人員。特別是在新冠疫情 下，全美的ICU病床都吃緊，很大一部分原因就在於能夠處理緊急狀況的醫護人員不足。

一般來說，外傷、手術、麻醉等科的醫護，因為本來就習慣高壓工作環境，所以更為適合ICU性質。但在ICU醫護不足的狀況下，床位自然越來越少，病患能獲得的高品質照顧也相對減少，死亡率當然增加。

另外，加州 對於新冠病患的ICU空床率計算，是獨立於整體ICU的空床率之外，以確保新冠之外的其他重症病患還有ICU病床可用。因此就算新冠ICU的空床率降為零，其他重症病患也不見得無床可住。除非像佛萊斯諾等縣，全部ICU病床都已經住滿。

同時，每天的ICU空床率也會浮動，因為有些病患的狀況好轉，因此轉到一般病房，也有狀況惡化的病患住進加護病房。實時數據可以由此獲知：https://public.tableau.com/views/COVID-19HospitalsDashboard/Hospitals?:embed=y&:showVizHome=no。截至10日下午，各醫療區的ICU空床率分別為，南加7.7%，聖荷昆谷1.9%，大沙加緬度13.3%，灣區 17.8%，北加30.3%。

雖然所在醫療區的ICU空床率降到零，也不代表需要幫助的人就無法求診。除了撥打911之外，還能詢問附近醫院的急診是否還有空床，然後記得戴好口罩前去就醫。醫療專家說，雖然醫院有很多新冠病患，但同時也能獲得必須的醫療資源，整體來說仍是較佳選擇。

由於ICU的能量不足，因此病人除了躺在急診室外，還有可能被送到一般病房。雖然還是可以獲得醫護照料，但照護強度不會像ICU那麼的高。

雖然單一醫院的ICU病床額滿後，重症病患可以被轉移到附近其他醫院，但醫護人員並不建議。因為ICU病人本身狀況就已經不好，而且可能已經接受麻醉或是必須靠呼吸器維生，移動他們將會帶來不必要的風險。