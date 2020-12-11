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首批32.7萬劑疫苗 本周送達加州

編譯組／綜合報導 
Pfizer-BioNTech的新冠疫苗。（美聯社）
Pfizer-BioNTech的新冠疫苗。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）正式核准 Pfizer-BioNTech的新冠疫苗後，第一批的32.7萬劑可望在本周送到加州。但由於疫苗須在極低溫下才能維持效力，因此能夠提供華氏負95度（攝氏負70度）儲存設施的地點才能存放，目前分別為西達賽奈醫院（Cedars-Sinai Medical Center）、洛杉磯加大（UCLA）與舊金山加大的醫學中心（UC San Francisco Medical Center）。 

Pfizer-BioNTech疫苗必須分兩次施打，相隔21天才能達到95%的免疫力。今年底前，216萬優先施打對象都將獲得第一劑疫苗，第二劑則將等後續疫苗送達後才會施打。雖然舊金山公衛局長考法克斯（Grant Colfax）認為，時間不夠讓所有人都免疫，但其他較為樂觀的專家認為，這至少是結束的開始（the beginning of the end）。 

第二種疫苗，由莫德納（Moderna）與國家衛生研究院（NIH）合作研發，也可望獲得FDA核准。Moderna疫苗，加州12月底前可望獲得200萬劑，明年1月再獲600萬劑。 

加州公衛廳專家薛克特（Robert Schechter）近日公開說明加州接種計畫時指出，第一批接種者將以醫護工作人員優先，然後是長照中心的住民與工作人員。但在這兩批之後，誰該接種成為爭論焦點，執法人員、肉類加工、罐頭製造商等都在討論範圍裡。UCLA傳染病學者布爾（Timothy Brewer）指出，一般民眾可能要等到春或夏季才能排到。 

布爾認為，就可預知的狀況來說，2021年感恩節與聖誕節會比今年好過，但如果想在明年夏季舉辦婚禮，或在這之前進行非必要旅行的人，最好都做好隨時必須取消的心理準備，因為要讓全部美國人都獲得群體免疫力，至少要等60%至70%的人完成接種，這至少要等到2021年的年中。 

洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣首批將會分到8.4萬劑 Pfizer-BioNTech疫苗，其後是21日的第二批。優先接種的對象依然是醫護人員與護理之家的住民與人員，然後才會考慮一般民眾。但是由於新冠疫苗的保存條件嚴苛，因此無法像H1N1疫苗一樣，廣設接種站並同時為多人施打。 

公衛專家薛克特指出，加州施打機構將優先考慮61家縣市級的醫療院所，因為初期的疫苗不夠，因此難以全面分送給診所或公衛機關。但如果疫苗越來越多，新冠疫苗的接種將會跟季節流感疫苗一樣普遍。 

流感疫苗 加州 洛杉磯加大

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