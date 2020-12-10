全美健保聯盟 呼籲加入健保

全美健保聯盟聯合創始人派克（Joshua Peck）。（視頻截圖）

全美健保 聯盟（Get Covered 2021）9日舉辦線上發布會，邀請醫療界專家、團體呼籲民眾在疫情 期間帶好口罩，積極防疫 ，並督促民眾加入可支付健保計畫。

全美健保聯盟聯合創始人派克（Joshua Peck）說，目前有1600萬美國人有資格獲得資金補助卻沒有加入健保。其中52萬5000人在疫情中感染新冠肺炎，有8萬8000沒有健保的人身患癌症，有170萬沒有健保的人患有肥胖症。還沒有加入健保的民眾要抓緊時間，有三分之二的HealthCare.org（健保註冊網站）的用戶，可以獲得每月低至十元的健保計畫。還有很多民眾通過保險獲得免費醫療服務。

在目前經濟和健康危機下，HealthCare.gov統計，與2016年相比，2021年預計新加入健保計畫的人數將銳減180萬。

12月10日是全美健保日（Get Covered America Day），全美健保聯盟鼓勵民眾在社交媒體發布信息，號召親朋好友加入健保計畫，在疫情期間戴口罩，做好防疫。

若欲購買加州健保（Covered California）明年1月1日生效的健保計畫，申請截止日期為12月15日。民眾可到https://www.coveredca.com/ 查看詳細信息。