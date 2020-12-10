河濱縣疫情惡化 10醫院求救州府

聖伯納汀諾縣在疫情中不少民眾為一線忙碌醫護人員捐贈食品，表達支持。（厄浦蘭市社區醫院臉書）

南加州內陸兩縣新冠肺炎疫情 感染者不僅雙雙突破10萬例，聖伯納汀諾縣感染者也超過11萬1500例。河濱縣近日疫情數據也是多項打破紀錄。有關疫苗 的好消息傳來，河濱縣可望很快獲得1萬4000至1萬5000劑新冠肺炎疫苗，到達具體時間尚未透露。

自12月初至今，河濱縣疫情發展迅速，9日單日新增感染者逾4000例，這是自疫情3月爆發以來沒有過的，九天感染者數量超過2萬2000例，這也是過去幾個月沒有發生的，而且九天感染者數量高於7月的最多單月感染者數量。

河濱縣公共衛生局說，9日重症病房有172名COVID-19感染者，這是自7月末以來最多的。9日單日新增26名感染死者，五天內死者數量增加至67人，在過去一周共死亡95例，這也是自8月13日以來一周死者新高。

面對快速增加的疫情感染者及入院患者，河濱縣醫療系統人手不足壓力增加，河濱縣已經有至少十所醫院，向州府要求增援醫療護理人員。同時河濱縣還要求州府支援30台呼吸機。好消息是，該縣感染者恢復數量也在增加，在過去一周每天平均有255例康復，目前康復者總數近7萬例。

對於如何施打疫苗，河濱縣公共衛生局發言人表示，疫苗在當地民眾中施打順序仍在最後確定階段，不過得到共識的是，在治療感染者的第一線醫護人員及其提供支持者可能獲得首批注射疫苗。聖伯納汀諾縣面對疫情感染者突破11萬例，縣衛生局表示，將於近日宣布疫苗如何分配消息。縣政委員會主席哈格曼也表示，當地入院患者近幾周一直持續增加，ICU病床剩餘床位比例也接近個位數，在疫情緊張情況下，必須確保醫療條件為重病及弱勢居民患者提供能力。