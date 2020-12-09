加州推抗疫App 傳送新冠患者暴露警告 遠離傳染風險

此次上線的「California Covid Notify」的谷歌應用商店的下載界面。（記者截圖）

隨加州 新冠疫情 不斷惡化，加州政府宣布推出抗疫應用軟體「California Covid Notify，亦稱做CA Notify」，以幫助居民更及時的獲得疫情信息。這也使加州成為繼紐約州（New York）、密西根州（Michigan)和華盛頓州（Washington State）後又一個設立防疫應用軟體的州。

從12月10日開始，加州居民可以通過在應用商店下載該應用軟體，來接收加州衛生部門發送的警示信息。該信息將會在居民所在地周圍出現新冠患者時發出，以警告居民其正處於可能感染新冠的風險之下。而iphone用戶可直接在手機 的「設置」（Setting）中點選「新冠暴露警告」（Exposure Notifications）來開啟新冠疫情信息通知。在接收信息時，居民應保證手機的藍芽處於開啟狀態。

與其它使用全球定位系統（GPS）來向用戶發送通知的應用不同，「California Covid notify」是通過藍芽技術在不同手機間交換通訊碼，來實現對用戶的定位和通知。這一由加州政府和谷歌公司（Google）以及蘋果公司（Apple）聯合研發的技術，可以更有效的保護用戶的個人隱私。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在該應用軟體的發布會上表示，使用該應用軟體的人越多，該應用的效果就越好。「California Covid Notify」是加州用來減少新冠病毒的擴散和傳播的又一重要工具。

州政府官員表示，「California Covid Notify」這一應用將通過向市民傳達更及時的疫情信息來減弱加州新冠疫情傳播。市民可以通過智能手機隨時追蹤洛縣的疫情發展。這一應用提供的信息，可以更好地幫助市民知曉自己是否暴露在病毒下，並在接觸新冠感染者後及時進行新冠測試與自我隔離。