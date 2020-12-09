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棕櫚谷「非法派對」 158人被捕

編譯組／綜合報導 
洛縣警局5日拘捕158名地下派對參加者。（FOX 11）
洛縣警局5日拘捕158名地下派對參加者。（FOX 11）

洛杉磯縣警局（LASD）局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）日前承諾，將針對地下派對採取行動，不讓這些違反防疫規定的聚會成為超級感染源。言猶在耳，LASD在5日出動直升機、三個分局的警力，一舉查獲棕櫚谷市的大型地下派對，共有158人遭到拘留或逮捕。 

FOX 11報導，一名未成年者是舞會的主辦者。他已經連續數周在波莫那市、安大略市舉行多場地下派對，最後警方接獲線報，才在5日一舉破獲可能成為超級感染源的地下舞會。這名17歲的主辦人，當場被捕送上警車，員警並起出大量現金、十餘把槍械，救出一名17歲的人口走私受害者。 

棕櫚谷派對透過社交平台號召舞棍，並被拍到大批人潮湧入現場。之後雖然警力包圍現場，並要求參加者出來，但現場錄影畫面仍顯示，舞棍大笑且偷偷從窗內窺探，同時更以現場串流方式直播過程。 

LASD最後拘留158人，並強制他們戴上口罩、測量體溫。其中七人送往監獄，因為原本已有案在身。116名成年人與35名未成年人，被課以罰鍰並以輕罪移送法辦，稍後獲釋。 

LASD棕櫚谷分局巡官Paul Zarris表示，這場派對就是警方眼中的超級感染源，因此警方獲報後動員全力阻止。

舞會現場並起出槍枝。（FOX 11）
舞會現場並起出槍枝。（FOX 11）
洛縣警局5日拘捕158名地下派對參加者。警員正為被捕者逐一測量體溫。（FOX 1...
洛縣警局5日拘捕158名地下派對參加者。警員正為被捕者逐一測量體溫。（FOX 11）

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