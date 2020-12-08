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任命賀錦麗、貝西拉空缺 攪動加州政局

編譯組／綜合報導
加州總檢察長貝西拉（右）獲拜登任命為衛生部長。左為有希望獲任命為聯邦參議員的州務卿帕迪拉。（美聯社）
加州總檢察長貝西拉（右）獲拜登任命為衛生部長。左為有希望獲任命為聯邦參議員的州務卿帕迪拉。（美聯社）

總統當選人拜登（Joe Biden）7日選擇62歲的民主黨加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）擔任衛生部長（Secretary of Health and Human Services），令人有些意外，一旦上任，他將成為首位領導聯邦機構的西裔，也將改變加州政治命運。而加州州長紐森（Gavin Newsom），將任命加州檢察長和聯邦參議員，改變加州未來的政治版圖。

洛杉磯時報導，在同意離開華盛頓，回到他的家鄉沙加緬都後的四年零六天，貝西拉可望再次返回首府。在選擇擔任聯邦政府醫療保健工作領導人的過程，拜登看重貝西拉具有重要的國會經驗，並在擔任加州檢察長期間，他是捍衛「可負擔健保法」(Affordable Care Act，歐記健保）方面有良好紀錄的民主黨人。

加州健保交易所Covered California執行主任Peter Lee說，「這是個不錯的選擇，貝西拉是思想周到的戰略領導者，他不僅需要擴大醫療保健覆蓋面，還要解決患者面臨的高額費用。」

若參議院明年同意，這位墨西哥裔之子貝西拉，將成為率領這個聯邦機構的首位西裔。德州民主黨聯邦眾議員韋拉（Filemon Vela）說，「美國對抗新冠肺炎疫情時，必須擁有傑出資格，且了解少數民族社區需求者。」

貝西拉被選為拜登內閣成員的消息傳出後，紐森在推特上祝賀他，「您一生都在爭取平等與正義，現在將幫助帶領我們國家邁向更優質，負擔得起的醫療保健，加州人感到驕傲。」

至於紐森任命誰填補貝西拉遺留的空缺，他將填補多少備受關注的職位等，也成為各界關注焦點。

貝西拉曾是填補副總統賀錦麗（Kamala Harris）參議員席位的少數人選之一，多數觀察家預計，該決定將在本月底做出。如今，州務卿帕迪拉（Alex Padilla）出線機會大增，西裔團體堅持認為，加州早就該有拉美裔國會代表，帕迪拉是民主黨的好選擇，聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）已表明支持。

若紐森選擇帕迪拉，或其他民選官員填補賀錦麗剩下的任期，他將有兩個空缺職位，在加州憲法下允許他任命，這兩個職缺都是重要職位，尤其是加州檢察長是加州最高執法官員，從傳統上看，這可能也是競選州長的最佳跳板。

就歷史上來看，這一切都始於2015年，參議員鮑克塞（Barbara Boxer）退休，促使賀錦麗競選參議員，避免與紐森在2018年對決州長，賀錦麗因而離開加州檢察長原職，這職缺隨後由貝西拉頂替，如今兩人一起回到華府。

加州 參議員 民主黨

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