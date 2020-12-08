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疫下移民受歧視 DRAI籲團結伸援

記者張宏／洛杉磯報導
DRAI於7日舉辦線上記者會，表示住房、日常生活開支對無證移民依然是巨大負擔。（zoom截圖）
DRAI於7日舉辦線上記者會，表示住房、日常生活開支對無證移民依然是巨大負擔。（zoom截圖）

移民救災援助組織（Disaster Relief Assistance For Immigrants，簡稱DRAI）日前對疫情期間遭受影響的15萬名無證移民，提供7500萬元直接援助。該組織7日表示住房、日常生活開支對移民群體依然是巨大負擔，很多人需要幫助，其中不乏亞裔群體。

DRAI的調查顯示，無證移民社區急需更多幫助，現在人均500元的補貼顯然無法滿足其住房、日常生活需求。在接受援助的人群中一半以上是女性，年齡在36至50歲之間的女性。

調查群體中87%對住房需求最高，2020年10月數據顯示，一套公寓平均每月租金即使獲得政府補貼，也需要1232元，未獲得補貼的每月租金至少2400元以上。其次是水電帳單也比較高昂。

另外，57%的人表示他們的食物需求未能得到滿足。據估計，一家四口之家每月將花費1339元購買雜貨，這說明很多無證家庭還未得到滿足。同時在疫情期間，洛杉磯學區很多家庭的孩子，因為沒有網路而無法在家上網課。

雖然參與這次調查超過80%的是西裔群體，但是亞裔在這次疫情受到的影響也值得關注。亞美公義促進中心（AAAJ ）執行總裁Connie Chung Joe表示，亞裔群體在疫情期間遭受的歧視仇恨和區別對待問題比較嚴重，亞裔遭遇歧視是一直存在的社會現象，而自疫情以來變本加厲，不論是言語攻擊還是人身攻擊，仇恨亞裔事件率明顯增加。希望大家能團結起來，為權益而戰。

亞裔 疫情 移民

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