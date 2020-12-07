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加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

橙縣疫情高峰 6日2025例15死

【橙縣訊】

橙縣新冠疫情迎來高峰，6日報告了2025例新病例和15例死亡。南加疫情反撲，觸發了包括橙縣在內的南加多縣必須實施居家避疫令。不過橙縣縣警局拒絕對該令執法，並呼籲政策制定者不應懲罰享受自由的居民，但醫院則表示需要額外人手。

截至6日橙縣的感染病例總數達8萬6878例，死亡人數為1633人。染有新冠病毒住院的人數從5日的842人增加到848人，加護病房（ICU）中的患者人數從193人增加到209人。

根據加州新令，當加護病房床位供應量6日仍低於15％時，便會觸發居家令。5日南加州11個縣的可用重症監護病床容量為12.5％，較前一天的13.1％有所下降，6日則跌至10.3％。如果下個月的加護病床容量預測高於或等於15％，則地區將有資格在12月28日脫離「居家令」。根據橙縣衛生局數據，該縣6日有18％的重症監護病床可用。

橙縣的醫院正在努力為加護病房配備人員，因為加護病房需要護士有更高程度的培訓。橙縣全球醫療中心（Orange County Global Medical Center）的首席執行官Derek Drake表示醫院正在努力應對新冠患者的激增，需要額外的加護病房人員配備。

橙縣 南加 加州

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