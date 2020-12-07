避疫令影響旅遊 各行業因應退款

加州政府面臨疫情緊張，鼓勵民眾盡量不要假期出遊。（檔案圖片）

加州疫情 快速惡化，導致政策收緊，很多人的旅行計畫可能面臨取消和改期，加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）表示，目前是告知而非要求，加州人應停止一切不必要的旅行，包括取消假期旅行計畫。旅行計畫改變會遇到的各行業不同的退款政策，洛杉磯時報報導，旅館取消和退款因地點和連鎖店不同而異。民眾可向預訂的酒店查詢。

露營地部分，在州長6日午夜行政命令生效後，國家公園和州立公園的露營地和住宿設施將暫時關閉。但根據優勝美地國家公園網站，該國家公園將維持上午8時至下午5時開放，加州州立公園則將在受影響的地區開放日間使用，但不允許過夜露營。

航空公司部分，在8月下旬和9月初，幾家航空公司至少在今年底前取消了機票更改費用。包括阿拉斯加航空、美國航空、Delta航空、夏威夷航空、美國聯合航空。多年來一直採用靈活機票改簽政策的西南航空，繼續允許旅客在原始購買日起的一年內，重新預訂其航班。

對航空公司的旅客來說，獲得航空公司退還機票花費的信用額度（credit）或抵用券，比獲得現金退款更容易。 在新冠疫情大流行的頭幾個月，成千上萬的旅客得知，許多航空公司拒絕退還現金，除非是他們自己取消或嚴重延誤航班。 即便如此，許多公司還是竭盡全力促使客戶接受旅行信用額度而不是現金。

但正如聯邦貿易委員會所指，即使原因超出航空公司的控制範圍，航空公司也必須為已取消或嚴重延誤的航班提供現金退款。 如果航空公司拒絕，可向聯邦運輸部報告。但運輸部可能需花數月時間處理投訴，而且該過程還不確定。

如果取消Amtrak火車12月31日之前購買的車票，根據購買車票的類型，消費者可能有資格獲得抵用券或退款。

巴士部分，灰狗公司（Greyhound ）允許乘客將旅行計劃推遲到1月31日；若要求退還車票信用額度，須在預定出發日的至少前一天提出，但這項做法不適用於現金或Sezzle購票者。FlixBus只要求在出發前的14天提前通知，乘客就可免費取消或推遲旅行計畫。

旅遊保險 部分，要取決於購買的保險類型。從疫情開始，疫情就成為可預見的事件，使得保險承保的可能性降低。