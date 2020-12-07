反對居家避疫令 橙縣商家轟「毀滅經濟」

由於南加州 各地醫院重症加護病床（ICU）空置率下降至15%以下，加州政府6日起，再次實行居家避疫令（stay-at-home order）。橙縣 商家、官員抨擊此舉是「毀滅性的」，橙縣疫情相對不算太糟，將其與疫情嚴重的洛縣 相提並論，是對商家、飯店、主題公園的不公平懲罰。

洛杉磯時報報導，橙縣丹納岬（Dana Point）Harbor Grill 5日下午人潮滿座，包括業主Keegan Hicks在內的許多人都清楚，自6日晚上，將無法再在南加州地區進行戶外用餐。

「我們清楚為什麼要採取這些措施，特別是面對一線醫護人員，我們必須團結。」但Hicks說，「我們相信只要餐廳遵循適當流程規定，戶外用餐相對是安全的。」他說，這家餐廳5月重新開業，他的顧客與60名員工，這段時間也未發現感染新冠肺炎，如今他擔心未來餐廳的經濟將陷入困境。「我們會遵守規範，但希望我們地方官員與加州立法機構，能在戶外用餐上有所作為。」

洛縣過去五天中，有四天打破單日確診病例紀錄。洛杉磯時報統計，5日一天便出現9218起確診病例，6日更一舉破萬，達10528例，創歷來單日新高。

此外，加州已連續七天創下新冠肺炎住院率新高。5日有9430人住院，較10月24日2254人住院增加兩倍多。加州加護病房住院率，5日連續第二天打破紀錄，達2182人，在夏季病例激增期間，最高紀錄為2058人。

然而，包括橙縣等部分地區認為，他們情況不像洛縣那麼糟糕，不應與洛縣相提並論。橙縣縣政委員巴麗特（Lisa Bartlett）說，她支持採取區域性措施，若醫院滿員，各縣可互相支援。但將南加州11個縣劃分為一個區域，尤其是某個縣擁有加州25%以上人口，這是有問題的。橙縣重症病床空置率超過20%，其他地區則為12.5%。橙縣商家業者、酒店和主題公園等被迫執行俱佳避疫，對他們是不公平的懲罰。「根據我們目前加護病床空置率，我認為橙縣情況還不錯，但或許此情況很快就改變，我們的加護病床在一週內下降至15%，因此我們還需非常仔細監控。」

她將與橙縣縣政委員魏格納（Don Wagner）在8日提出決議，申明地方政府對當地新冠肺炎限制有更多掌控權。