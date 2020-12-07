阿里山基金會 贈約巴林達療養院口罩

阿里山文化基金會捐贈口罩，支持約巴林達市療養院所加強防疫。（橙僑中心提供）

【橙縣 訊】全美面臨第三波新冠疫情來襲，聖地牙哥縣及橙縣均轉列疫情紫色警戒區，阿里山文化基金會（Allisan Culture Foundation）日前向約巴林達（Yorba Linda）社區中心捐贈5000片台灣 製造醫療口罩，協助該市療養院所加強防疫 。

橙縣地區僑務顧問張珮鑾代表阿里山文化基金會董事長李木通，出席捐贈儀式，約巴林達華裔市長黃瑞雅（Peggy Huang）及Sunrise老人療養中心主任Marti Cooivs代表受捐，並頒發感謝狀給阿里山文化基金會。

黃瑞雅表達感謝外還說，目前橙縣地區住院病患持續攀升，希望還能募捐一次性Nitrile醫療手套，以供醫療院所第一線醫護人員更換使用。

橙僑中心主任蔣翼鵬應邀出席捐贈儀式時，特別分享台灣有效防堵新冠病毒入侵的「台灣模式」（Taiwan Model）。他強調，除政府超前部署、管制邊境外，亦歸功於優質國民在公共場合全力配合配戴口罩、勤洗手等防疫素養。

張珮鑾表示，阿里山文化基金會為非營利組織，感謝董事長李木通捐贈高品質口罩給橙縣地區加強防疫。也在歲末佳節，讓主流社區感受到台美人關懷支持第一線醫護人員度過疫期的暖情。張珮鑾也提醒大家，歲末假期親友團聚務必保持安全社交距離，共同平安迎向新的一年。