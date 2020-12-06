居家避疫 專家：控制疫情最佳方案

居家避疫令或許是控制疫情的最佳方案。（路透）

隨著醫院重症監護室病床數量下降，包括洛杉磯縣在內的加州 多縣將面臨更嚴格的「居家避疫 」令。對經濟造成的打擊以及人們隔離、壓抑感加重，沒有人希望「居家避疫」再次上演。但是衛生專家認為，這也許是控制疫情 的最佳方案，或許是唯一的措施。

據「洛杉磯時報」報導，加州州長紐森日前出台的「居家避疫」政策引發各界不滿。有人說太過嚴格，會把小商業逼上絕路；也有人認為還不夠嚴苛，質疑為何商場可以繼續營業?但專家稱，目前新冠病毒在加州傳染速度很快，加碼限制公共行為命令的時機已過，最有效控制疫情的辦法是讓民眾盡可能待在家。

爾灣加大（UC Irvine）疾病、感染預防醫學主任Shruti Gohil醫師說，在公共政策中可以規定具體細則，但「制定更具體規定時，什麼可以做和什麼不可以做，會讓民眾很困惑。」「通過一致性地把所有都關閉，可以讓民眾意識到應該待在家中。現在是再次居家避疫的時候了，這樣做可以拯救生命。」

相比之下，其他國家和地區更嚴苛的行政令有效地控制住了疫情的反撲。例如歐洲在經歷了秋季疫情反撲後，果斷封城並成功控制了疫情。

事實上，加州部分地區正在實施比州長行政令更嚴苛的措施。例如北加州五縣4日宣布，在7日開始執行「居家避疫」令，而非等待重症監護病床低於15%標準再執行。

柏克萊加大（UC Berkeley）退休臨床感染病學教授John Swartzberg說，「應該現在執行，就像北加州那樣。我認為等的時間越長，遇到的麻煩也越多。」他表示，可能還沒等各地居家令具體措施出來，ICU病床就用完了。

居家令或許可以阻止加州陷入現代歷史上還未出現過的ICU病床危機中。不僅新冠肺炎病人會因醫療人員短缺受到影響，其他如中風病人、心臟病人、車禍受傷人士的治療也會被耽誤。