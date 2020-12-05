區域居家令 最快周末啟動

洛杉磯市長賈西提表示，南加地區住院重症床位若空置率少於15%，將啟動加州政府的「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（臉書截圖）

洛杉磯市長賈西提4日宣布，南加 地區的住院重症床位空置率若少於15%，將啟動加州政府的「區域居家避疫 」（regional stay-at-home）規定。屆時南加多縣將限制包括髮廊及美甲等個人服務、外出旅行、購物等休閒娛樂項目。雖然這項規定尚未在洛縣 啟動，但按照目前情勢發展，最快可能在本周末或下周初啟動。

「區域居家避疫令」不但限制休閒娛樂項目，旅館也將禁止接待旅客，只有參與必要行業工作的人員才可入住旅館。 餐廳只能提供外帶外送服務。超市及藥局等必要商業只能有20%客容量入店。一旦啟動，民眾外出的休閒娛樂將大幅度減少。據洛縣公共衛生局，截至12月3日，南加州地區住院重症空置床位只剩下20.6%。相關詳情可上 https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/查詢。

洛縣4日新增8860例確診，確診人數再創新高，比3日多了1000多例。新冠死亡病例60例，共有新冠住院病人2668人，目前洛縣空置重症監護室床位尙餘24%，如果疫情在未來幾日惡化，洛縣各醫院需要調整安設更多病床。

目前洛縣的居家避疫令開放必要行業35%的客容量，非必要商場開放20%客容量、個人服務行業開放20%客容量、圖書館開放20%客容量、戶外健身房開放50%客容量、動物園或水族館等博物館戶外開放50%客容量、其他休閒娛樂中心戶外開放50%客容量。禁止超過ㄧ個以上的家庭在公共場合或私下聚會。

隨著洛縣新冠確診數、入院數不斷上升，洛縣政府提供FDA審核通過的「Picture COVID-19」測試盒，滿足更多居民的檢測需求。洛縣居民可登陸https://covid19.lacounty.gov/testing/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term= 查詢是否符合領取居家新冠檢測盒資格。