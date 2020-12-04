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申請者太多 洛縣餐飲補助計畫暫停

編譯組╱綜合報導
由於申請人數激增，洛縣餐飲補助計畫暫時關閉。（洛縣餐飲補助計畫網站截圖）
由於申請人數激增，洛縣餐飲補助計畫暫時關閉。（洛縣餐飲補助計畫網站截圖）

洛杉磯縣發展局（Los Angeles County Development Authority）12月3日宣布，由於申請者人數過多，洛縣餐飲補助計畫（LA County Dining Grant Program)網站暫時關閉。技術人員目前正在盡力解決網站面臨的技術問題，並會在網站重新上線後即時通報公眾。

洛縣餐飲補助計畫經費約560萬元，任何居住在除洛杉磯市和巴沙迪那市以外的洛杉磯縣城市的業主都可以申請。申請補助的餐館最高可以獲得3萬元補助金，來度過疫情期間的經濟難關。業主在網站關閉前提交的申請將進入審核階段。而尚未提交申請的業主可以在網站重啟後提交申請。

已經獲得洛縣其它補助金，如新冠補助（Coronavirus aid）和經濟安全法案補助（CARES Act）的業主，將無法申請該項目補助。

希望申請該補助的業主，以下網址重啟後可以提交申請：https://keeplacountydining.lacda.org/

洛縣發展局局長薩拉斯（Emilio Salas）表示，暴增的申請人數證明洛縣餐飲業對補助金的需求很高。他向餐飲業主保證洛縣餐飲補助計畫依然接受申請者，而洛縣發展局也會盡其所能幫助餐飲業度過難關。

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