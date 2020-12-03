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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

預約新冠檢測 多種途徑可選

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣某處新冠檢測站。（記者王若然／攝影）
洛縣某處新冠檢測站。（記者王若然／攝影）

新冠疫情反撲，導致檢測人數大增。不少民眾表示，在政府的預約檢測網站上越來越難預約到想要的地點和時間。其實除了政府運行的檢測站，還有醫院、連鎖藥局CVS等機構運行的檢測站，在預約緊俏的情況下，民眾可以考慮其他檢測途徑。

洛杉磯縣政府運行的檢測站有30多個，但因檢測人數大增，華人聚集的聖蓋博谷地區未來三天很難預約上。這些檢測站原來的特點是預約方便，同時不論是否有保險，是否有症狀都可以預約檢測，且檢測免費，唯前提必須是洛縣居民，可以預約包括當天在內三天的檢測時間。檢測結果約兩天出來，最快一天可以出來。但現在因為供過於求，已很難預約到。

目前洛縣少數城市也為市民提供檢測，如阿罕布拉市，卡森市（Carson）等，民眾可到自己所住城市的網站查詢。洛縣檢測預約網站：https://la.fulgentgenetics.com/appointment/screen/landing

除了洛杉磯縣，橙縣、河濱縣、范杜拉縣等縣府也都提供免費檢測站，這些縣的民眾可到縣府網站查詢。

此外，CVS也提供檢測，民眾可以到CVS網站預約（https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing）。點擊預約後，會被詢問一些簡單的問題。之後會根據民眾住所跳出來附近的CVS檢測站。檢測站有步行和「得來速」（drive-through）兩種，可以預約包括當天在內三天的檢測時間。對於有保險的民眾檢測是免費的，沒有保險的民眾可以通過聯邦免費項目做檢測。檢測需要三至五天才有結果。

除了以上兩種檢測途徑，還有私人診所、實驗室提供的付費檢測，適用於國際旅行的民眾。一些國家要求旅客提供48至72小時內的核酸檢測，就需要這種實驗室的快速檢測結果。費用按照不同類別檢測有所區別，例如亞凱迪亞市（Arcadia）的Covid Clinic提供多種檢測，快速核酸檢測價格為249元，快速抗原檢測為150元。

檢測 洛縣 保險

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