戶外用餐被抓包 洛縣委遭民眾抗議

縣政委員庫爾的住宅外，民眾聚集抗議。（洛杉磯時報）

洛杉磯 縣疫情再度升溫，洛縣 公衛局因此提案再度實施居家令，並禁止餐廳戶外用餐。提案雖然在縣委會以3票對2票過關，但投票 支持的委員庫爾（Sheila Kuehl）卻被發現，當天仍然照常前往聖塔蒙尼卡的Il Forno用餐，引發輿論批評與民眾抗議。

ABC電視台報導，洛縣委員會上周才剛投票通過禁令，再度限縮餐廳營業範圍，但住在聖塔蒙尼卡的委員庫爾當天仍然前往餐廳吃飯。庫爾的幕僚回應，庫爾多年以來幾乎都在Il Forno吃晚餐，而在禁令2日生效之前，庫爾只是向對店家表達支持，所以在餐廳的室外區吃了飯。

庫爾幕僚指出，就像洛縣的其他人一樣，委員自己也有最愛的餐廳，也對餐廳必須歇業感到難過，因此她只是盡她所能，對店家表達個人的支持，並請承諾以後每天都還是會叫外賣。幕僚還說，庫爾希望洛縣其他居民都和她一樣，繼續以叫外送支持心愛的餐廳。

不過部分民眾顯然不買帳，1日下午前往庫爾的住宅外抗議，除了批評庫爾說一套做一套，通過用餐禁令卻仍然前去用餐，還指責公衛局提出禁令的證據不足，不應該嚴格要求民眾都留在家中。洛杉磯時報報導，許多抗議民眾都未配戴口罩，或沒有正確配戴。

洛縣委員會討論提案時，庫爾曾經表示，室外用餐合理推斷的風險，可能高於其他商業行為，因為用餐客人常常一待就是好幾個小時，而且沒戴口罩，更與其他客人與服務員近距離接觸。