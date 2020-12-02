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巴市准戶外用餐 嚴取締違規業者市民

編譯組／綜合報導 
巴沙迪那市仍然開放室外用餐，是洛縣唯一例外的城市。（CBS電視台）
巴沙迪那市仍然開放室外用餐，是洛縣唯一例外的城市。（CBS電視台）

洛杉磯縣府全面禁止餐廳提供戶外用餐，巴沙迪那市的衛生局仍然允許。不過饕客群聚的現象已然引起反感，部分居民抱怨餐廳是超級感染源，不但客人沒戴口罩，餐廳外面還常常排了一堆人等著用餐。巴市現在一面准許戶外用餐，同時也加強取締違反衛生規定的業者和市民。 

市府上周要求五家餐廳自11月28日晚間暫停營業，因為它們違反防疫規定，只不過幾天後其中三家又獲許可恢復營業。CBS電視台報導，市府承認如果再度全面歇業，很多餐廳都會難逃一劫，現在能做的就是要求民眾配合，讓餐廳能夠繼續營業。 

市府發言人Lisa Derderian表示，雖然已經明文規定，防疫應該保持社交距離，但衛生執法員還是民眾聚集的狀況，包括餐廳外面、公園與住家前庭。對於玫瑰碗環道（Rose Bowl loop trail）未戴口罩的跑者，市府也開始強制要求配戴口罩，周末期間被要求的民眾就達75人。 

Lisa Derderian強調，市府並不是請求或建議戴口罩，而是告訴他們就是得戴。她說，雖然多數人都願意配合，但是有些人還是乾脆避開市府人員。市府也要求部分活動停辦，包括勝利公園（Victory Park）的足球賽事，與超過50人參加的汽車與機車展。 

巴沙迪那居民Dan Nevarez抱怨，周末期間室外用餐的人群多到嚇人，其中一家餐廳的外面就排了20個人等著用餐。因為用餐的人如此之多，他與家人都很擔心餐廳會成為超級感染源。他說，如果市府真的能夠落實防疫，民眾都該支持。 

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