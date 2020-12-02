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無檢測報告入境台灣 須簽切結書個別處理

記者張宏／洛杉磯報導
台灣的防疫酒店。（檔案圖片）
台灣的防疫酒店。（檔案圖片）

台灣政府對12月1日之後入境台灣的旅客，要求必須有三天內的核酸檢驗報告，但如果真的拿不到核酸檢測（PCR）報告，仍可自行陳述理由，簽署「切結書」後入境。對這項做法，中華航空公司表示，簽署切結書的旅客要按照個案方式處理，在辦理登機手續時，櫃檯要去電詢問衛福部疾病管制署(CDC)，才知道該旅客能不能登機。

中華航空12月1日表示，簽署切結書的旅客到櫃檯辦理登機手續時會依個案處理，華航會致電台北疾病管制署後，才能判斷該名旅客是否可以登機。因屬於個案，很難有統一的處理方式。

長榮航空1日表示，航空公司會配合中央流行疫情指揮中心，針對國際旅客到台轉機需求，依交通部「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，提出「桃園機場因應新冠肺炎（COVID-19）逐次開放轉(過)機旅客計畫」，決議開放桃園機場轉機，後續將視疫情及實施情形滾動檢討。

中央流行疫情指揮中心的說法是，旅客在登機前無法出示檢驗報告者，如屬須緊急協處者(如奔喪、探視重病、緊急就醫)；無法提供自費篩檢的國家，部會專案經指揮中心同意之情形，並配合主動切結者，不予裁罰。台灣民眾若於海外確診COVID-19，首先應遵循所在國之隔離治療等防疫規範，以保障自己與親友健康。如有急迫返國或就醫之必要時，在符合所在國防疫規範與航空公司旅客運送條款之前提下，仍得依「海外國人確認COVID-19之返台就醫專案申請作業原則」進行專案申請，以利妥善安排機上防疫措施與返台後續醫療處置。

華人陳先生訂明年1月回台灣，他認為，切結書應該屬於非常緊急的特殊情況，美國不屬於無法提供自費篩檢的國家，且也很少存在三天拿不到檢測報告的狀況，所以對大多數人來說，不符合簽切結書的資格。

台灣 疫情 防疫

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