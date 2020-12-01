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加州防疫限令 深夜餐廳老闆：關了餐廳 人們改開轟趴 無助防疫

編譯組／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情加劇，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布第三次防疫限令，夜間10時至凌晨5時宵禁，禁止不必要聚會，引發許多夜間餐廳、酒吧業者抗議，認為此限令「不公平」，業主認為，疫情加劇並非來自戶外用餐，反而讓這些顧客聚集在不同人的住宅內，病毒將在那裡持續肆虐，政府官員應管制家庭派對舉行。

洛杉磯時報報導，長堤市Bamboo Club業者Brett Gallo在3月疫情首次居家避疫期間，改在停車場提供外帶服務。7月政府允許戶外用餐時，Gallo花費數千元，在停車場租借大帳篷、桌子、柵欄和裝飾品，在戶外替客戶提供酒吧服務。「業務終於開始回升了」，他說，但紐森再次宣布夜間10時關閉業務，「我覺得不公平，因我準備更加充分。我絕對遵循科學防疫，但我認為戶外活動最安全。」

Mel's餐廳老闆Colton Weiss說，他花了很多錢在室外露台安裝傢俱和隔板，終於業績有了改善，現在他必須削減員工工作時間，「深夜對我們來說，占了業績很大一部分。」他也同意，如此一來，顧客只會繼續在家裡聚會，人們仍想社交活動，他們仍然會出去，不能在餐館，就會改在家中聚會。

但美國疾病管制預防中心（CDC）指出，新冠檢測呈陽性的成年人報告，在餐廳用餐的可能性，是陰性成年人的兩倍。研究人員說，用餐不可避免需摘下口罩，增加傳播病毒風險，特別是深夜喝酒聊天，顧客放鬆警惕。

國家過敏和傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）說，下令酒吧和餐館更早關閉的政策，有助控制疫情擴散。夜間人們可能會喝得多，處在聚眾的環境，縮短這類場所營業時間以控制疫情是合理的。

在洛市播佑岡（Boyle Heights）與高地公園（Highland Park）分別經營Xelas和Naativo的業主Corissa Hernandez說，聽到限令後，她遵從該規定。她知道，病毒對播佑岡等社區非裔和西裔影響很大，「保持社區安全對我們至關重要。」

但她認為，紐森和地方政府實施的新規定，排除了盡力挽救企業和當地經濟的商家業主。她指出，前幾天她的鄰居舉行70人的聚會至凌晨3時，「顯然可知，商家是為此付出代價的人。」她認為，若餐館關閉，地方官員應找到辦法監管家庭和私人團體聚會。

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