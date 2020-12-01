16號提案闖關失敗 陳介飛：民主黨誤判民情

陳介飛(左二)認為民主黨誤判加州民意，導致16號提案公投失敗。（本報資料圖片）

第16號提案闖關失敗，聖安東尼社區學院理事會理事陳介飛表示，民主黨 希望憑藉加州 非裔遊行運動群起之際，推動平權措施的決定，誤判了加州的民意局勢，導致該案在公投失敗。他認為，此次失敗是平權措施遭遇的重大挫折，可能導致未來數年裡不會再有類似提案出現。

民主黨的陳介飛說，2020年喬治佛洛依德（George Floyd）因遭警察暴力死亡案，導致加州出現大批支持非裔社區的民權運動。加州民主黨因此希望藉社會對非裔的同情上升，推動平權措施闖關。然而對多數選民，尤其是亞裔 ，警察暴力與平權措施是兩個獨立議題，支持非裔維權，不代表選民同意平權措施這樣大範圍的變革。

陳介飛表示，從支持平權措施的SCA-5法案開始，民主黨就一直不注重與草根社區、學區理事會的聯絡。在這種情況下，光憑對法案正確性的信念推動改革，很難獲得選民認可。

但陳介飛也表示，反對16號提案的遊說團體，利用亞裔群體重視教育的特點，並成功激起亞裔對16號提案的不滿情緒，導致亞裔在對待16號提案時，僅注意其對亞裔教育機會的影響，卻忽視了其可能在公共僱用和政府合約上給予亞太裔優惠條件。

陳介飛表示，許多反對16號提案的組織，並沒有真正把亞裔學生的權益放在心上。許多私立大學運動加分的政策，使許多成績較亞裔學生低，卻因家底殷實足以接觸馬球等富人運動的白人學生，得以進入一流院校。在這種情況下，某些組織只向亞裔宣傳平權措施可能剝奪其子女的入學機會，卻對許多白人富家子弟享有這種變相的「平權措施」閉口不提，其動機令人懷疑。

對於平權措施的未來，陳介飛持悲觀看法，認為隨最高法院被保守派法官占據，在未來數年可能都不會有支持平權措施的提案出現。在這種情況下，他認為民主黨會轉向其它政策，如推動一流大學為部分低收入區的高中提供錄取名額，比如像成績在全校前4%的學生提供錄取機會的方式，推動教育平等。