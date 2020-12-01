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失察民心 致16號提案未過

記者鄭敖天／洛杉磯報導
胡澤群是亞美政聯的創辦人。（本報資料圖片）
胡澤群是亞美政聯的創辦人。（本報資料圖片）

對16號提案在得到大多數民主黨民選官員支持後，依然闖關失敗一事，百人會公共政策委員會主席、亞美政聯創辦人胡澤群認為，這一結果證明，亞裔和西裔的加州政治領袖與選民之間存在鴻溝，導致16號提案在擁有豐富政治資源和經費下，依然過不了選民這一關。

胡澤群說，在大選前，無論在公投宣傳經費、民主黨民選官員支持度上，贊成16號提案的勢力都要遠強於反對方的勢力。儘管如此，16號提案依然在公投以大比例落敗。加州政治領袖，尤其西裔和亞裔政治領袖，與選民存在「失聯」（Disconnected）的情況，或因對自身政治前途的考量，而未能有效反應民意。由此來看，此次16號提案失敗，值得加州政治領導層反思。

胡澤群指出，亞美政聯（CAUSE）在第16號提案失敗後，曾著手民意調查，他發現在對16號提案的態度上，加州不同族裔和不同年齡層都存在明顯分野。從族裔上看，華裔和白人對16號提案呈明顯反對態度，西裔正反約各半。僅有非裔對16號提案持明顯支持態度。從年齡層看，加州年輕一代對16號提案的態度，明顯比年長一代更加積極。該項民調由亞美政聯和其他組織合作完成。

胡澤群指出，從數據上看，絕大多數加州人都支持加強學校多元化的議題，但對16號提案提出，通過平權措施來實現這一目標的觀點表示懷疑。原因是許多加州移民家庭都是為追求機遇來到美國，因此自然對平權法案這種給予特定群體優惠的政策不感興趣。

胡澤群認為，儘管平權法案闖關失敗，但加州教育和公共領域多元化缺失的問題依然存在。加州人不應該因為對16號提案有不同看法分裂社區，而應該加強對話，為加州所面臨的的多元化問題尋找新的解決方案。

加州 亞裔 民主黨

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