川普翻盤有譜？川粉堅信不疑

南加州不少華洋川粉至今在自家門前掛著川普的旗子,表達挺川決心。(記者楊青/攝影)

2020年總統大選懸而未決,一廂是白登 緊鑼密鼓組閣,一廂是川普 律師團隊馬不停蹄調查和上訴大選舞弊。翻盤到底有沒有譜?在白粉認為徒勞無益的同時,不少川粉卻點頭表示「堅信不疑」。

周末華洋川粉微信熱傳一條信息:川普總統請求各位選民在今天和明天兩天内,每人郵寄一信到白宮,要求對50個州的投票進行審核,川普總統同時會將所有收到的信件向最高法院作為呈堂證供。信息表示,「We the people」我們人民才是這次選舉欺詐的原告,我們要行動起來,為自己和後代繼續保有真正的民主而努力。

「我認為川普翻盤不但有可能,而且可能性很大」,核桃市民選官員秦振國表示,事實上這些年由於很多主流媒體在報導新聞、尤其總統大選新聞時失去全面,使得愈來愈民眾對傳統的新聞來源失去100%的信任,轉而更相信非所謂主流的信息來源,加上川普司法團隊近期直接面對民眾,信息傳達透明而具體,包括證人證詞,都是在法律宣誓下呈現,更加堅定支持者的信心。

秦振國表示,他相信川普團隊此次指控大選舞弊的司法大戰很有計畫,疏而不漏,這也是到目前為止,少部分國家並沒有向白登表示祝賀、賀錦麗也尚未辭去聯邦參議員的原因。事實上近年在加州 參加的各種政治活動,就已觀察到民心改變,以前是民主黨或共和黨獨大。但近年卻是無黨派人數愈來愈多,尤其是加州的犯罪問題、加稅、學校教育方向的改變等等,都使很多人的思想發生根本性改變,即便是思想開通的人也無法接受極左理念,這種改變同樣體現在對總統選舉結果的期待上。

「it's not over till the fat lady sings(英文俗語,女高音不上場,這歌劇還不算完),現在的情況正是這樣」,NBC4資深華裔記者李若表示,雖然白登團隊目前已開始組閣並公布部分閣員名單,一切都在按勝選的傳統運作,但説到底,連白登團隊也未能鐵板釘釘認定勝利,賀錦麗至今沒有辭去參議員職位,就是明顯例子。通常候選人會在正式確定勝利的第一時間辭去現職,以便安排接替人選,但到目前為止,加州州長紐森還沒有獲得任命賀錦麗接班人的機會。

李若認為,川普律師團隊近期不斷展示各種證據,包括近日30多人在賓州議會上現身作證,指證舞弊現場種種,導致賓州收回之前公布的選舉結果,重新審核。這種情況是否會繼續發生在其他搖擺州,令人高度關注。

不少華人川粉表示,總統選舉結果不是媒體說了算,不是白登團隊說了算,不是各國領袖的祝賀說了算,而是各州最後公布的結果說了算。而到目前為止,多個搖擺州的結果受到挑戰,有挑戰就有翻盤的可能。