我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

川普翻盤有譜？川粉堅信不疑

記者楊青／洛杉磯報導
南加州不少華洋川粉至今在自家門前掛著川普的旗子，表達挺川決心。（記者楊青／攝影）
南加州不少華洋川粉至今在自家門前掛著川普的旗子，表達挺川決心。（記者楊青／攝影）

2020年總統大選懸而未決，一廂是白登緊鑼密鼓組閣，一廂是川普律師團隊馬不停蹄調查和上訴大選舞弊。翻盤到底有沒有譜？在白粉認為徒勞無益的同時，不少川粉卻點頭表示「堅信不疑」。

周末華洋川粉微信熱傳一條信息：川普總統請求各位選民在今天和明天兩天内，每人郵寄一信到白宮，要求對50個州的投票進行審核，川普總統同時會將所有收到的信件向最高法院作為呈堂證供。信息表示，「We the people」我們人民才是這次選舉欺詐的原告，我們要行動起來，為自己和後代繼續保有真正的民主而努力。

「我認為川普翻盤不但有可能，而且可能性很大」，核桃市民選官員秦振國表示，事實上這些年由於很多主流媒體在報導新聞、尤其總統大選新聞時失去全面，使得愈來愈民眾對傳統的新聞來源失去100%的信任，轉而更相信非所謂主流的信息來源，加上川普司法團隊近期直接面對民眾，信息傳達透明而具體，包括證人證詞，都是在法律宣誓下呈現，更加堅定支持者的信心。

秦振國表示，他相信川普團隊此次指控大選舞弊的司法大戰很有計畫，疏而不漏，這也是到目前為止，少部分國家並沒有向白登表示祝賀、賀錦麗也尚未辭去聯邦參議員的原因。事實上近年在加州參加的各種政治活動，就已觀察到民心改變，以前是民主黨或共和黨獨大。但近年卻是無黨派人數愈來愈多，尤其是加州的犯罪問題、加稅、學校教育方向的改變等等，都使很多人的思想發生根本性改變，即便是思想開通的人也無法接受極左理念，這種改變同樣體現在對總統選舉結果的期待上。

「it's not over till the fat lady sings(英文俗語，女高音不上場，這歌劇還不算完)，現在的情況正是這樣」，NBC4資深華裔記者李若表示，雖然白登團隊目前已開始組閣並公布部分閣員名單，一切都在按勝選的傳統運作，但説到底，連白登團隊也未能鐵板釘釘認定勝利，賀錦麗至今沒有辭去參議員職位，就是明顯例子。通常候選人會在正式確定勝利的第一時間辭去現職，以便安排接替人選，但到目前為止，加州州長紐森還沒有獲得任命賀錦麗接班人的機會。

李若認為，川普律師團隊近期不斷展示各種證據，包括近日30多人在賓州議會上現身作證，指證舞弊現場種種，導致賓州收回之前公布的選舉結果，重新審核。這種情況是否會繼續發生在其他搖擺州，令人高度關注。

不少華人川粉表示，總統選舉結果不是媒體說了算，不是白登團隊說了算，不是各國領袖的祝賀說了算，而是各州最後公布的結果說了算。而到目前為止，多個搖擺州的結果受到挑戰，有挑戰就有翻盤的可能。

南加州不少華洋川粉至今在自家門前掛著川普的旗子，表達挺川決心。（記者楊青／攝影）
南加州不少華洋川粉至今在自家門前掛著川普的旗子，表達挺川決心。（記者楊青／攝影）

川普 白登 加州

上一則

爾灣警GPS佈餌 腳踏車竊賊落網

下一則

全美台灣同鄉會300防護衣送愛！贈聖地牙哥醫護

延伸閱讀

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票
川普大選後首度接受媒體專訪 再控舞弊續提訴訟

川普大選後首度接受媒體專訪 再控舞弊續提訴訟
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事
石爾／川普特赦完親信 將特赦自己？

石爾／川普特赦完親信 將特赦自己？
害怕被稱為「失敗者」讓川普不肯面對敗選現實

害怕被稱為「失敗者」讓川普不肯面對敗選現實
喬州複選在即… 川普成天喊選舉不公 共和黨頭疼

喬州複選在即… 川普成天喊選舉不公 共和黨頭疼

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事