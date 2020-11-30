川普翻盤有譜？川粉堅信不疑

南加州不少華洋川粉至今在自家門前掛著川普的旗子，表達挺川決心。（記者楊青／攝影）

2020年總統大選懸而未決，一廂是白登 緊鑼密鼓組閣，一廂是川普 律師團隊馬不停蹄調查和上訴大選舞弊。翻盤到底有沒有譜？在白粉認為徒勞無益的同時，不少川粉卻點頭表示「堅信不疑」。

周末華洋川粉微信熱傳一條信息：川普總統請求各位選民在今天和明天兩天内，每人郵寄一信到白宮，要求對50個州的投票進行審核，川普總統同時會將所有收到的信件向最高法院作為呈堂證供。信息表示，「We the people」我們人民才是這次選舉欺詐的原告，我們要行動起來，為自己和後代繼續保有真正的民主而努力。

「我認為川普翻盤不但有可能，而且可能性很大」，核桃市民選官員秦振國表示，事實上這些年由於很多主流媒體在報導新聞、尤其總統大選新聞時失去全面，使得愈來愈民眾對傳統的新聞來源失去100%的信任，轉而更相信非所謂主流的信息來源，加上川普司法團隊近期直接面對民眾，信息傳達透明而具體，包括證人證詞，都是在法律宣誓下呈現，更加堅定支持者的信心。

秦振國表示，他相信川普團隊此次指控大選舞弊的司法大戰很有計畫，疏而不漏，這也是到目前為止，少部分國家並沒有向白登表示祝賀、賀錦麗也尚未辭去聯邦參議員的原因。事實上近年在加州 參加的各種政治活動，就已觀察到民心改變，以前是民主黨或共和黨獨大。但近年卻是無黨派人數愈來愈多，尤其是加州的犯罪問題、加稅、學校教育方向的改變等等，都使很多人的思想發生根本性改變，即便是思想開通的人也無法接受極左理念，這種改變同樣體現在對總統選舉結果的期待上。

「it's not over till the fat lady sings(英文俗語，女高音不上場，這歌劇還不算完)，現在的情況正是這樣」，NBC4資深華裔記者李若表示，雖然白登團隊目前已開始組閣並公布部分閣員名單，一切都在按勝選的傳統運作，但説到底，連白登團隊也未能鐵板釘釘認定勝利，賀錦麗至今沒有辭去參議員職位，就是明顯例子。通常候選人會在正式確定勝利的第一時間辭去現職，以便安排接替人選，但到目前為止，加州州長紐森還沒有獲得任命賀錦麗接班人的機會。

李若認為，川普律師團隊近期不斷展示各種證據，包括近日30多人在賓州議會上現身作證，指證舞弊現場種種，導致賓州收回之前公布的選舉結果，重新審核。這種情況是否會繼續發生在其他搖擺州，令人高度關注。

不少華人川粉表示，總統選舉結果不是媒體說了算，不是白登團隊說了算，不是各國領袖的祝賀說了算，而是各州最後公布的結果說了算。而到目前為止，多個搖擺州的結果受到挑戰，有挑戰就有翻盤的可能。