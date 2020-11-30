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共和黨表現不俗 加州深藍現紅

記者楊青／洛杉磯報導

2020大選投票落幕三周，加州選舉結果基本塵埃落定，雖然州務卿辦公室仍在進行最後清點收尾，但九成大局已定。民主黨在多年深藍的加州保住大多數席位，但共和黨在國會席位和加州議會也有斬獲，尤其近年亞裔人口上升的橙縣，此次兩名共和黨的韓裔女將雙雙當選，為共和黨收復2018年失去的部分國會席位立下汗馬功勞。觀察家認為，其實也反映了以中間選民為主的亞裔，扮演關鍵角色，而他們更傾向支持共和黨理念。

此次加州的國會眾議員選舉，民主黨贏得42席，共和黨贏得十席。其中挑戰第48選區國會眾議員席位的橙縣共和黨韓裔縣政委朴銀珠（ Michelle Park Steel），以20萬1738票和51.1%支持率，擊敗民主黨現任對手魯達（Harley Rouda），奪回共和黨2018年失去的席位；挑戰第39區的韓裔前加州眾議員金映玉（Young Kim），以17萬3857票和50.6%支持率，擊敗民主黨現任對手喜吉利（Gil Cisneros），為共和黨保持在橙縣的大局奠定基礎。

多年來被稱為共和黨在南加州唯一大本營的橙縣，近年成為民主黨主要洗牌目標。比如橫跨橙縣、洛杉磯縣和聖伯納汀諾縣的國會眾議員39區，民主黨登記選民已上升到38.7%，共和黨登記選民31.3%，無黨派獨立選民25.3%；以族裔劃分，白人選民47.2%，亞裔28.3%，西裔23.6%，非裔0.8%。但有趣的是，雖然民主黨選民比例較高，這場選戰最後卻由共和黨的金映玉勝出。

選區與國會39區部分重疊的29區加州參議員選戰，此次共和黨現任張玲齡則敗給了兩年前被罷免的民主黨對手紐曼。民主黨此次在加州參議會增加兩席，並保住了在加州眾議會絕對多數席位。但同樣是全區部分重疊的55區加州眾議員選戰，共和黨現任陳立德（Philip Chen）以12萬669票和55%得票率，擋住了核桃市民主黨市議員Andrew Rodriguez的挑戰。

為何會出現並不一致的此消彼長的選舉結果呢？華人政治觀察人士認為，共和黨此次在深藍加州的表現，雖然離改變顔色還差很遠，但在局部地區的表現已相當不俗。共和黨在加州傳統地區，比如中部農業區繼續保持支持優勢的同時，在亞裔人口增加地區也獲得愈來愈多支持，尤其是很多長期不投票的選民今年積極投票，且相當多數是支持共和黨候選人。

根據加州州務卿辦公室統計，在亞裔人口上升的橙縣，今年部分地區投票率高達86%，創下前所未有的投票記錄。

「共和黨此次在全國的選舉成果不錯，兩院席次都有斬獲」，加州亞裔共和黨資深黨員、前美國圖書館委員會委員梁建文表示，共和黨的許多理念在加州得到愈來愈多選民支持。

梁建文多年前曾與朴銀珠一起被加州共和黨重量級亞裔、前加州財務長鄺傑靈推薦，代表派洛斯福德斯（PV）參加共和黨全國代表大會，也曾與金映玉等一起，幫助共和黨洛杉磯前市長雷登參選加州州長。他表示，共和黨很多政策較為保守，是得到加州愈來愈多民眾支持的原因。加州很多選民兩年前對川普和共和黨的不確定性，使民主黨得以乘虛而入，比如當時民主黨橙縣地區的候選人就充分利用亞裔選票，但實際上即便是民主黨在2018年的國會席位獲得勝利，兩黨得票也非常接近。

梁建文表示，今年加州共和黨選戰更加努力，包括非常注意發動亞裔社區選票。而在橙縣以及周邊的聖地牙哥地區，共和黨理念和共和黨候選人得到華人、韓裔、越裔選民的極大支持。

另一個有趣的現象是，朴銀珠作為橙縣縣政委員，在新冠疫情中投票支持開除該縣「鷹派防疫」的公共衛生局負責人，支持對商家開門營業採取更為寬鬆政策，使她在此次選舉獲得更廣泛的支持，一舉擊敗主張嚴格控制商家的民主黨現任者。

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