洛縣防疫居家令 不同家庭禁止聚會

洛杉磯縣疫情反撲來勢洶洶，剛發布的新的防疫「居家令」並沒有3月時那麼嚴格，不過也禁止了大多數聚會，並勸阻大多數人群。此外對於一些行業也有客容量的要求。

當然不像3月發布的「居家令」那麼嚴格，但目前也是加州 針對聚會各縣最為嚴格的規定。洛縣 官員警告說，除非傳播率大幅下降，否則洛縣可能會在兩到四周內出現病床短缺。在新規下，幾乎除了戶外教堂禮拜和戶外政治抗議活動以外，大多數聚會將再次被禁止。新規將從11月30日（周一）開始實施，直到12月20日。

原來洛縣允許最多三個不同家庭的15人以下的小型戶外聚會，且聚會時間不得超過兩小時。但新規禁止所有不同家庭之間的聚會，除了宗教儀式和政治抗議聚會以外。

目前超市客容量限制為50％，但新規要求必要零售店降低至35％。而非必要生意的商號，如購物中心、圖書館和個人護理場所等，將從現在的25％客容量降低至20％。戶外博物館、美術館、動物園和水族館，以及戶外體育館和迷你高爾夫球場、賽車場等，目前規定可以滿容量，只要保持距離和戴口罩即可，但新規要求只能有50％的客容量。

新規並要求不屬於學校或育兒中心的遊樂場必須關閉，戶外棋牌室也必須關閉。只有包括海灘、步道 和公園等的戶外休閒空間可以開放，但民眾須戴口罩，並與其他家庭的人們保持至少六呎距離。公共室外游泳池的每泳道只能同時有一個人。學校、育兒機構、日營營地（day camps）等可以保持現有規定運行，但是新規要求，如果出現疫苗爆發，即兩周內發生三起或更多病例，須強制關閉14天。

洛縣絕大部分地區的餐館只能提供外賣和外送服務。戶外用餐區早先已被下令關閉，只有巴沙迪那市是例外。此外，州府早先也已下達部分宵禁令，禁止在晚上10點至凌晨5點之間，與其他住戶的成員進行不必要的戶外活動。