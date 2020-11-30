Lyft執行長齊默：「零工」是重要經濟模式

Lyft執行長齊默認為，零工經濟是美國經濟重要的新模式。（美聯社）

加州第22號提案在11月初選舉中獲得選民支持通過，允許企業無需視零工勞工為雇員，使企業避免了沉重開支負擔。舊金山網路叫車服務平台Lyft執行長齊默（John Zimmer）日前接受美聯社指出，零工經濟是美國 經濟重要的新模式。在新冠疫情 期間，獨立、彈性的工作是美國經濟重要且不斷成長的領域，許多人視零工經濟為工作的安全網。

問：在網路叫車業還在為獲利掙扎之際，你們卻砸下大量金錢推動22號提案，您對此有何解釋？

答：我們認為，對司機、乘客和經濟來說，這是一項非常重要的法案，也是美國未來就業市場的新模式、轉捩點。

問：您在疫情中觀察到消費者有哪些行為改變？

答：我們發現，第一線必要性勞工，現在較少使公共運輸系統，改而增加使用我們的服務，因為他們希望身處一個大家都戴上口罩的安全環境。最近幾個月，我們的自行車平台用戶也不斷增加。

問：你們和主要競爭對手Uber組成聯盟促成22號提案通過，未來是否還會再和Uber合作？

答：未來還是會有合作機會，但要看是什麼狀況。此次並非代表我們或業界為了反對法律而合作，而是我們想找到一個對大家都有利，且能保有彼此獨立性的正確方法。

問：貴公司宣布將在2030年前全面使用電動車 ，是否會因此流失司機？

答：我們必須向清潔能源和電動車時代邁進，現在做出這項決定很困難，但它比以往任何時候都重要，駕駛電動車的成本將更低，經濟層面的好處擺在那裡，我們也將盡可能為司機提供更多協助。讓使用電動車工作的司機也能獲得政府補助。