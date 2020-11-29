我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

史丹福研究：染疫住院死者 非裔、西裔比率最高

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學醫學院心血管科助理教授羅德里格斯（Fatima Rodriguez）。（史丹福大學提供）
史丹福大學醫學院心血管科助理教授羅德里格斯（Fatima Rodriguez）。（史丹福大學提供）

史丹福醫學院研究發現，全美88家醫院中，近六成新冠病毒住院患者是非裔、西語裔，其中又有53%的非裔、西裔住院病人在院中死亡，較諸其他族裔比例特別高，主因是生活與醫療資源的差異，導致這兩族裔住院率特別高。

這篇研究近日發表在「循環」（Circulation）期刊，由史丹福大學醫學院心血管科助理教授羅德里格斯（Fatima Rodriguez）負責撰寫。

研究以今年1月17日至7月22日，全美88家醫院7868名新冠病毒住院患者樣本為主，數據來自於美國心臟病協會新冠病毒與心血管疾病統計，這項統計名單是以同時擁有心血管疾病及新冠病毒的人為主，名單內的平均死亡率約18.4%。

研究發現，白人患者占樣本數的35.2％、西語裔患者占33％、非裔患者占25.5％、亞裔患者占6.3％。若與美國人口普查局的數字相比，全美的白人占比應有60%、西語裔18.5%、非裔13.4%、亞裔約5.9%。

單看西裔、非裔確診人數，並沒有特別高，但若分析重症到必須住院的人數，就可以發現這兩個族裔的確診患者住院率高達58%，且住院後死亡率又高達53%，則比一般族裔來說高出許多。

羅德里格斯分析，從疫情可發現，族裔間的醫療資源有相當大差異，而這些問題必須在病人重症到必須住院前就要解決，否則將永遠無解。

研究還注意到，西裔、非裔的新冠病毒住院患者比其他族裔的年齡層年輕，平均年齡分別是60歲、57歲，而白人平均年齡為69歲、亞裔是64歲；西語裔、非裔也有相當多潛在的健康問題，例如非裔患者通常都有肥胖症、高血壓和糖尿病等，也是住院率、死亡率較高的原因。

非裔 亞裔 美國

上一則

巴沙迪那市力挺玫瑰碗 投入1100萬助還債

下一則

打疫苗還得等 防疫別鬆懈

延伸閱讀

全美染疫住院患者逾9萬 將隨假期歡聚再激增

全美染疫住院患者逾9萬 將隨假期歡聚再激增
13印尼移工同班機入境染疫 疑群聚感染

13印尼移工同班機入境染疫 疑群聚感染
156→264 佛州安養院確診數2周激增70%

156→264 佛州安養院確診數2周激增70%
突然掉牙、牙齒變灰、牙齦敏感 恐染新冠病毒

突然掉牙、牙齒變灰、牙齦敏感 恐染新冠病毒
香港有線電視老闆邱達昌承認染疫 名人1飯局4確診

香港有線電視老闆邱達昌承認染疫 名人1飯局4確診
弱者小心／心血管患者若染疫 死亡高5倍

弱者小心／心血管患者若染疫 死亡高5倍

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？