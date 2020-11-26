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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

安大略機場新冠檢測 20分鐘出結果

記者啟鉻／安大略報導
安大略機場設立得來速COVID-19檢測站。（記者啟鉻／攝影）
安大略機場設立得來速COVID-19檢測站。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸安大略國際機場（ONT）為應對假日季旅客出行需要，在機場首開新冠肺炎（COVID-19）檢測站，可最快20分鐘出結果。據ONT管理部門統計，預計從現在開始至2021年初，經過機場的旅客至少逾28萬人，部分航空公司已恢復或增加從機場飛往國內其他城市的航班。

機場新冠肺炎檢測站設在2號與4號航廈之間的Lot3，由多個獨立移動屋組成。現場有提醒標誌，要求檢測者不要下車，屬於得來速檢測（drive-thru）。有非裔員工看到記者下車拍照，馬上過來糾正，要求必須上車。

據暸解，檢測站由一家南加州非營利單位設置，安大略機場是在加州、亞利桑納州設置的第24個檢測站，11月23日午後正式開始檢測，首日檢測時間是午後3時至晚9時，次日開始從上午7時至晚9時，每周七天開放。

各種抗原及抗體測試，最快可以20分鐘出結果；一些樣品可以在現場處理，其他樣品需要送往就近的第三方實驗室，一般二至四天就有結果。檢測價格則因不同的檢測內容有差異，分四個檢測價格，最低是125元，最高475元。25日現場檢測的人不太多。由於檢測站設立時間僅有兩天，有些機場員工也不知道相關資訊。根據機場官網資訊，檢測需要預約，可上網covidclinic.org/ont查看詳細內容。

ONT執行經理瑟普（Mark Thorpe）表示，機場推出新冠檢測，為旅客出行提供更多便利，通過得來速檢測，不僅令檢測者放心，也對包括機場工作人員的其他人的健康有益。

機場資訊並顯示，統計自11月20日起至11月30日，感恩節期間進出機場旅客超過10萬人，還有逾18萬人，預計於12月17日至2021年1月3日期間進出機場，上一年同期的60%，減少原因與新冠肺炎疫情有關。

瑟普表示，雖然機場旅客人數受疫情影響大大減少，但自4月開始，旅客人數持續六個月回升，令人鼓舞。因為在4月最低谷時，旅客人數較比2019年同期減少近93%。從旅客回升數據比較，安大略機場在加州各機場排名第一，在全美排名第三。

為應對未來旅客人數持續回升，部分航空公司開始恢復航班或增加航班，比如達美航空自7月開始，恢復每天兩次直達亞特蘭大的航班；經濟型的Frontier航空公司自安大略機場至全美七個城市，增加了多個航班。

旅客在機場大廳辦理登機手續。（記者啟鉻／攝影）
旅客在機場大廳辦理登機手續。（記者啟鉻／攝影）

檢測 機場 加州

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