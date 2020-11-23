佛奇：疫苗供應前 戴口罩、保持距離

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(Getty Images)

紐約時報的加州版新聞(California Today)，日前訪問美國「防疫隊長」佛奇 (Anthony Fauci)，問他眼前最緊急的問題：疫苗 供應前，大家如何才能避免感染而存活？

佛奇已79歲，說話直爽，不含政治動機，因此在新舊政府無法交接的敏感時期，且全美疫情 處於最危險的時期，他還是最讓人信賴的專家。

佛奇說，他沒有特別方法，但要在疫苗出現之前避免感染，還是他反覆說過的那一套──戴口罩，保持距離，避免聚會，尤其人多的室內場合，特別是餐館和酒吧。

佛奇說，加州雖然沒有一些州那麼嚴重，但同樣處於第三波疫情，因此未來數月的疫情基本與全美相同。

佛奇說，他支持全民戴口罩，雖然要讓全美所有州長和市長都願意頒布口罩令並不容易。「全民口罩令」也可能使抗拒的人更抗拒，因此就算頒布全民口罩令，在某些地方也難執行。

他最難以置信的是，美國疫情已經那麼嚴重，到今天還有不少人認為美國爆發疫情是「假新聞」，要這種人戴口罩比什麼都困難。

已經入冬，在餐館裡和室內聚會，大家都戴口罩，是否就安全？佛奇說要看情況，如果疫情熱點地區，就算室內人人戴口罩，也可能不安全，特別是人多的餐廳和酒吧。

理髮店呢？佛奇說，疫前他每五周理髮一次，現在每12周才理一次；他去理髮店，自己必定全程戴口罩，也堅持理髮師全程戴口罩。

公車和地鐵？佛奇說最好避免。也要避免搭飛機。最好自己開車，否則暫時不要去。

疫苗是否值得相信？佛奇說，有效達95%的疫苗應沒有問題；他工作的國家傳染病研究所是專門審查疫苗安全的，有獨立的科學家和委員會負責審查；聯邦食藥局也有獨立的科學家和委員負責審查，因此獲通過的疫苗都是安全。

他最後估計，到明年春天疫苗大量使用後，明年下半年大家的生活就可恢復正常。