橙縣康考迪亞大學多人確診 改線上教學

橙縣爾灣的私立康考迪亞大學（Concordia University Irvine）21日有近50名學生和16名員工新冠病毒確診呈陽性。（康考迪亞大學臉書）

橙縣爾灣市的私立康考迪亞大學（Concordia University Irvine）21日宣布，有近50名學生和16名員工，確診為新冠病毒陽性。該校前一天即傳出爆發疫情 ，並於同一日宣布取消所有的運動活動，直到明年春季才可能恢復。

該校預計23日將宣布，除了無法線上教學之外的面授課將保留之外，其他面授課將恢復線上授課，且在本學期結束前可能都維持遠程教學 。

這所大學的新冠病毒（COVID-19）回應小組，21日晚發給教職工和學生電郵，表示過去幾天，學校對學生和教職工群體的抗原（蛋白質）測試，發現了新的活躍病例，一些學生和員工被發現新冠檢測 呈陽性。該校所以提供新冠病毒檢測，是因為學生們希望在感恩節假期回家之前進行測試。

校方表示，確診學生都已經轉到隔離房，同時目前所有學生都在等待通過PCR（分子）測試的確認結果。同時他們曾接觸過的人的追踪、隔離，和繼續測試與確診人士曾緊密接觸過的關係人，都正在進行中。

該校表示，23日起除了護士的臨床實習輪流課程將繼續，以及需要本人到場科學實驗、藝術課將維持之外，其他課都改成線上進行。