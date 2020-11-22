我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

加州選情膠著 參會2席翻藍 眾會1席翻紅

記者李雪／洛杉磯報導

大選落幕加州參眾兩會各有變化。州參議會民主黨翻藍兩席，另有一席仍緊咬對方未有定論；而在州眾議會，目前結果顯示共和黨翻紅一席，還有一席也在膠著中。

加州州參議會40席中今年有20席改選，選後民主黨增加了兩席，從29席增長到31席；共和黨從11席減少至九席，還有一席也被民主黨挑戰者緊咬。

翻藍的兩席，包括角逐蟬聯的第29區加州共和黨參議員的張玲齡（Ling Ling Chang），但敗給了民主黨挑戰者紐曼（Josh Newman）；另一席則是橙縣民主黨籍的韓裔Dave Min，從現任共和黨籍參議員穆拉克（John Moorlach）手中奪得席位。

另外一席原本被民主黨看好可能翻藍的第23選區並未出現變化，現任的共和黨籍莫里爾（Mike Morrell）任期屆滿，不過共和黨籍的Rosilicie Ochoa Bogh接棒成功。而包括洛杉磯縣與聖伯納汀諾縣的第21選區目前仍在計票中，共和黨籍現任議員Scott Wilk小幅領先民主黨挑戰者Kipp Mueller，不過僅差6000票左右。

州眾議會80席全部改選，目前結果顯示共和黨翻紅一席，還有兩區結果未定。第38選區的現任者Christy Smith轉戰國會眾議員留出空位，不過角逐該席位的民主黨候選人在初選時已全軍覆沒，僅剩兩名共和黨候選人決選，其中Suzette Martinez Valladares贏得選舉，而轉戰國會議員的Smith目前仍勝負未定。

此外第13選區和74選區選情膠著，不過13選區兩名候選人都是民主黨籍，結果仍有民主黨人控制。但在爾灣、杭亭頓海灘等區域的第74選區，現任民主黨籍的Cottie Petrie-Norris，目前僅以微小優勢領先共和黨挑戰者。

編輯推薦

民主黨 共和黨 加州

上一則

蒙特利公園市2022年選舉 擬延期數月

下一則

駐洛經文處30日起推線上領務預約查詢系統

延伸閱讀

加州灣區周六夜開始宵禁 專家質疑成效

加州灣區周六夜開始宵禁 專家質疑成效
等同叛國！侯耶爾重砲批川普

等同叛國！侯耶爾重砲批川普
紐森醜聞發酵 2022強勁對手猛轟 媒體諷：州長被市長打耳光

紐森醜聞發酵 2022強勁對手猛轟 媒體諷：州長被市長打耳光
名校藍潮現象！哈佛師生政治捐款給白登 超川普10倍

名校藍潮現象！哈佛師生政治捐款給白登 超川普10倍
哈佛教員政治捐款多少？ 各學院有差異

哈佛教員政治捐款多少？ 各學院有差異
加州宵禁令 疫情惡化或延長

加州宵禁令 疫情惡化或延長

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座，左上為Ali Gholamrezanezhad醫師，右上為新冠病毒專家Paula Cannon，右下為主持人Leigh Hopper，左下為新冠肺炎檢測專家Susan Butler-Wu。

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

2020-11-18 20:46
目前在洛杉磯加大擔任醫師的林育湘。（林育湘提供）

染疫了怎麼辦？醫師：每天自測血氧 超標需及時就醫

2020-11-17 21:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長