加州選情膠著 參會2席翻藍 眾會1席翻紅

大選落幕加州 參眾兩會各有變化。州參議會民主黨 翻藍兩席，另有一席仍緊咬對方未有定論；而在州眾議會，目前結果顯示共和黨 翻紅一席，還有一席也在膠著中。

加州州參議會40席中今年有20席改選，選後民主黨增加了兩席，從29席增長到31席；共和黨從11席減少至九席，還有一席也被民主黨挑戰者緊咬。

翻藍的兩席，包括角逐蟬聯的第29區加州共和黨參議員的張玲齡（Ling Ling Chang），但敗給了民主黨挑戰者紐曼（Josh Newman）；另一席則是橙縣民主黨籍的韓裔Dave Min，從現任共和黨籍參議員穆拉克（John Moorlach）手中奪得席位。

另外一席原本被民主黨看好可能翻藍的第23選區並未出現變化，現任的共和黨籍莫里爾（Mike Morrell）任期屆滿，不過共和黨籍的Rosilicie Ochoa Bogh接棒成功。而包括洛杉磯縣與聖伯納汀諾縣的第21選區目前仍在計票中，共和黨籍現任議員Scott Wilk小幅領先民主黨挑戰者Kipp Mueller，不過僅差6000票左右。

州眾議會80席全部改選，目前結果顯示共和黨翻紅一席，還有兩區結果未定。第38選區的現任者Christy Smith轉戰國會眾議員留出空位，不過角逐該席位的民主黨候選人在初選時已全軍覆沒，僅剩兩名共和黨候選人決選，其中Suzette Martinez Valladares贏得選舉，而轉戰國會議員的Smith目前仍勝負未定。

此外第13選區和74選區選情膠著，不過13選區兩名候選人都是民主黨籍，結果仍有民主黨人控制。但在爾灣、杭亭頓海灘等區域的第74選區，現任民主黨籍的Cottie Petrie-Norris，目前僅以微小優勢領先共和黨挑戰者。