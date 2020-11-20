我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

洛城快篩創新 日檢3.4萬人

洛杉磯訊

洛杉磯政府從一開始就了解一個基本事實：測試可以挽救生命。 因此，一直在尋求創新和擴展新冠病毒（COVID-19）的測試方法。洛杉磯市市長賈西提(Eric Garcetti)19日與南加州大學(USC)科研人員，和洛杉磯縣官員宣布一項合作，使用低成本和快速的冠狀病毒檢測方法，得益於這種合作關係，大洛杉磯地區每天合計可以測試3萬4000多人。

影音來源：市長辦公室

洛杉磯是美國最早建立大型試點的大都市區之一，可以在有症狀或無症狀的人群中部署和分析快速測試。這些快速的抗原測試成本更低，可在15分鐘內交付結果，並且具有自我管理的潛力。這些可能會改變遊戲規則。

洛杉磯的創新是致力於建立測試基礎架構的一個方面，還擴大了現有業務，盡可能覆蓋更多的洛杉磯人。為了滿足不斷增長的需求，洛杉磯市擴展了移動測試計劃，可為城市的高需求區域提供服務。18日在東北谷開設大型步行區為更多家庭服務。

自從啟動測試計畫以來，洛杉磯市已完成了超過200萬次測試，並且隨著流感季節的開始和病例數的增加，將在以下方面保持更大的準備能力。道奇體育場（Dodger Stadium）現在從上午8時開放至晚上8時，每天可以測試多達1萬3000人。所有其他測試站點的開放時間比以前延長兩個小時，從上午8時到下午4時。

有關人員指出，洛杉磯永遠為維護城市的安全而戰，任何人需要新冠肺炎測試請立即參與。同時，也別忘了注射流感疫苗

編輯推薦

洛杉磯 流感疫苗 加州大學

上一則

11月選舉 南加州亞太裔顯現強大力量 決定當選人？

下一則

中文學校師資培訓 500位教師互動踴躍

延伸閱讀

洛杉磯採用創新COVID-19快速測試每天3萬4000人

洛杉磯採用創新COVID-19快速測試每天3萬4000人
黑暗冬季來臨 未來兩周洛縣民眾盡量居家避疫

黑暗冬季來臨 未來兩周洛縣民眾盡量居家避疫
賈西提入閣 人生十字路口

賈西提入閣 人生十字路口
「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣

「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣
入白登內閣？賈西提：先關注洛市防疫

入白登內閣？賈西提：先關注洛市防疫
要當白登內閣？賈西提：先關注洛市防疫

要當白登內閣？賈西提：先關注洛市防疫

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43
白登當選將如何改變移民政策引關注。（美聯社）

世說新聞╱白登時代來臨 他承諾這些移民政策

2020-11-16 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切