加州州長紐森參加派對照片曝光 引眾怒

紐森參加派對的場地，到底是戶外還是室內仍有爭議。(FOX電視台Bill Melugin推特)

加州 州長紐森曾經嚴格要求民眾遵守防疫 規定，但他自己與夫人卻被Fox 11電視披露，不但參加北加 州納巴谷（Napa Valley）米其林三星餐廳「法國洗衣房」（French Laundry）的聚會，還與多達六個家庭的12人同桌。最新照片還顯示，紐森與其他人不但沒戴口罩，還與其他人近距離交談。用餐包廂是否屬於室外，也引發爭議。

雖然紐森16日已為此事公開道歉，宣稱他與太太事前並不知道會有那麼多人到場，他應該馬上離席、開車回家，但他卻沒有，反倒坐下來用餐。此舉不但引發防疫言行不一的質疑，還因為與會者包括遊說團體「加州醫療協會」（California Medical Association），引發質疑紐森是否與利益團體過從太密。

加州醫療協會18日承認，執行長Dustin Corcoran與首席遊說員Janus Norman參加了這場在11月6日舉辦的晚宴，聚會主要是為了紐森的好友基尼（Jason Kinney）。基尼是 Axiom Advisors的負責人之一。不過紐森強調，他們夫婦的餐費是自己支付。

紐森拍板定案的加州防疫規定要求，在公園或戶外舉行的私人聚會，不能有超過三個家庭參加。但加州防疫規定並未要求餐館限制來自不同家庭的用餐者。但原本宣稱是戶外舉行的餐會，照片卻顯示是在私人包廂進行，三面有牆，另一面則是玻璃拉門。紐森辦公室拒絕評論相關報導。

基尼的發言人Molly Weedn則說，他們要求的是戶外場地，而餐館認為那個包廂屬於室外。她也強調，既然客人要求戶外座位，餐館也確實給了戶外座位，因此客人與餐館都沒違反防疫規定。