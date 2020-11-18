疫情擴散 近3周盡量待家中 今年需改變過節方式

黑暗冬季來臨，未來兩周洛杉磯縣民盡量居家避疫。(加州衛生廳圖片)

美國 各地的新冠病毒感染正以驚人速度上升，總統當選人白登(Joe Biden)警告「黑暗冬季」(dark winter)來臨。加州16日打破了COVID-19病例的單日紀錄超過1萬3280例，洛杉磯 縣市政府呼籲居民在未來兩到三周盡可能留在家裡。

最近幾天州府和縣府官員一再警告，新冠病毒洛杉磯地區迅速傳播，並可能會有更多限制出台包括宵禁。洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）在電話會議上呼籲，市民要留在家裡，對於減緩疫情爆發速度至關重要。

洛杉磯和加州其他地區在未來幾周面臨嚴峻形勢，賈西提說：「這是一個不同的時刻，一個新的危險程度。如果我們現在不做出這些決定，那麼實際上只有一個結果：我們幾乎肯定會不得不再次關閉一切。越來越多的人會生病並死亡。」

【洛杉磯訊】

對於許多美國人來說，今年寒假季節將是一大挑戰。隨著抗疫疲勞感加劇，寒冷的冬季裡冠狀病毒大流行激增，節日慶祝活動增加接觸風險，大選後的衝擊席捲全國。南加州大學 (University of Southern California)的專家們研究了正在來臨的動盪不安的冬季，提出今年冬季需要改變傳統過節的方式。

南加州大學社會工作者學院(USC Suzanne Dworak-Peck School of Social Work)人類學和預防醫學教授帕林卡斯（Lawrence Palinkas）說，今年冬天變得不安和黑暗，除了最近的社會和政治壓力，以及病毒大流行的威脅，人們還面臨許多挑戰，需要保持警惕和做好準備，因為今年冬天，大流行最困難的時期尚未到來。

他提出，為了健康和安全，避免參加可能成為超級傳播者活動的假期聚會。新冠病毒（COVID-19）對健康差異的人們有威脅，特別是老年人、健康狀況不佳者和有色人種。留意幼兒，他們看起來健康沒有症狀，但可能無意中將疾病傳播給年邁的祖父母。

他建議使用Zoom進行禮物交換，在家裡做飯而不是去餐廳吃喝。縮小節日聚會的規模，並且在戶外而不是在封閉的室內招待親友，創造全新的節日慶祝活動。