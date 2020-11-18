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不顧禁令 加州議員赴茂宜島開會

編譯組／綜合報導 

加州新冠疫情重起，不少縣份又被降回管制最嚴的紫色等級。州長紐森才剛表示，希望加州民眾都不要前往外州，並且該自主隔離的就該隔離。但洛杉磯時報指出，還是有多位加州議員前往夏威夷州茂宜島，參加Independent Voter Project（IVP）召開的研討會，議題包括如何在疫情下安全重啟經濟。 

非營利組織IVP所召開的年會，參加過的加州議員有25位。洛時指出，會議本身因為接受業者、勞團的贊助受到批評，且據稱每人獲得3500元補助，造成參加的議員往往當下不願承認，直到財產申報時才被發現去過。加州法令規定，擔任外州會議講者時，議員才可以獲得旅費補貼。 

至於與會者，IVP主席暨執行長Dan Howle表示，加州議員中只有眾議員魯比歐（Blanca Rubio）同意他們證實她有參加。不過魯比歐的幕僚並未回應。此外，眾議員Jordan Cunningham則因為財產申報，購買16日前往夏威夷的機票一事才曝光，但他的幕僚同樣未做回應。洛時只出，部分議員的幕僚16日並未應邀參加，但其他議員則未回應。 

今年50人與會，依然包括多位加州議員，由於新冠疫情再起，因此引發強烈批評，認為議員不顧疫情。加州參眾兩會都曾經因為議員染疫而暫時休會，除了確診者居家隔離，接觸者也得自主隔離。除了議員與會引發批評，紐森本人也曾經因為參加私人聚會而惹議。 

IVP主席暨執行長Dan Howle在17日以電郵回覆洛時提問時強調，一切都按照夏威夷安全旅行規定（Hawaii's Safe Travels）執行，與會者在抵達前72小時篩檢都為陰性，而且全程配戴口罩、保持社交距離，會議也獲得茂宜縣核准。過去的年會包括分組討論，議題如獄政、生質能源、汙染、運輸，今年新增疫情議題。

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